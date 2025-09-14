ICONSPORT_267501_0287

Real-OM : Mbappé le terrorise, De Zerbi refuse d'aligner Balerdi

OM14 sept. , 13:00
parCorentin Facy
En confiance après son large succès à domicile contre Lorient (4-0), l’OM s’apprête à disputer un match de prestige sur la pelouse du Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions.
De retour après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille avait la pression au moment d’affronter le FC Lorient ce vendredi au Vélodrome. Après deux défaites en trois matchs, les hommes de Roberto De Zerbi devaient absolument l’emporter face aux Merlus. L’obstacle a été franchi sans difficulté avec une large victoire 4-0 à laquelle ont pris part de nombreux nouveaux : Paixao, O’Riley, Vermeeren ou encore Emerson ont disputé leurs premières minutes sous le maillot phocéen.
Un constat qui vaut aussi pour Pavard et Aguerd, qui formaient avec Medina la défense marseillaise. Une arrière-garde solide, même si elle n’a pas été véritablement testée contre Lorient en raison de l’expulsion rapide de Yongwa. Dans son édition du jour, La Provence se demande tout de même si Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM depuis plus d’un an, sera titulaire face au Real Madrid dans trois jours en Ligue des Champions.

L'OM sans Balerdi contre le Real Madrid ?

La question se pose véritablement pour Roberto De Zerbi. Et selon notre confrère Fabrice Lamperti, il y a fort à parier que pour gérer la profondeur face à un joueur tel que Kylian Mbappé, le coach de l’OM pourrait se passer de son international argentin. « L’expérience du duo Aguerd-Pavard se révèlera précieuse alors que pour une fois, il faudra bien gérer la profondeur face au Real de Kylian Mbappé et que cinq jours plus tard, le PSG s’invitera au Vélodrome » écrit le quotidien régional, avant de poursuivre.

Champions League

16 septembre 2025 à 21:00
Real Madrid
21:00
Olympique Marseille
« Dans l’enfer de Santiago-Bernabeu, les choix de De Zerbi seront scrutés avec attention et en diront davantage autant sur ses envies que sur la nouvelle donne en défense ». S’il veut conserver son système hybride avec une défense à quatre sans ballon et à trois axiaux avec le ballon, le coach de l’OM va devoir décider qui il sacrifie parmi Pavard, Aguerd, Medina et Balerdi. Un sacré casse-tête pour Roberto De Zerbi alors que mardi, Mbappé et Vinicius se présenteront face à l'OM.
Articles Recommandés
ICONSPORT_257387_0156
Ligue 1

Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_255064_0188
PSG

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

officiel disasi prete a aston villa iconsport 250018 0112 387942
Monaco

Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer

ICONSPORT_268257_0492
Lens

« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin

Fil Info

14:16
Lille - Toulouse : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde
13:40
Monaco lui passe sous le nez, il vit un enfer
13:20
« Ma mère n’en pouvait plus » : Les confessions de Florian Thauvin
12:40
Bordeaux : Bruno Irles est sur la sellette
12:20
OL : « Un sacrifice pour le club », Mikautadze dit tout
12:00
Luis Enrique change tout, révolution au PSG
11:30
OM : Greenwood révèle son arme secrète
11:24
L1 : Trois milieux nommés pour le prix de joueur du mois d'août

Derniers commentaires

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Non

OM : Greenwood révèle son arme secrète

Il a eu des soucis judiciaires, et oui.

Le PSG en enfer à Marseille, il prévient tout le monde

Notre match de Mardi sera un véritable test afin de voir notre niveau En cas de résultat positif, oui il se peut que l enthousiasme se répercute sur le match de dimanche et on risque d etre dur a manœuvrer Par contre si on se fait déboîter a Madrid, le moral, la confiance sera a 0 et Paris risque d en profiter Un match apres l autre puisque les vérités sur les doutes ou la confiance d aujourd'hui seront peut etre différents la semaine prochaine

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plaine a étais retiré parce que y'a avait aucune preuve d ADN ou d alibi physique

OM : Greenwood révèle son arme secrète

La plainte a été retiré donc sans ca, il n y a pas de jugement donc AUCUN SOUCIS JUDICIARE EN ANGLETERRE

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading