Real-OM : Mbappé le terrorise, De Zerbi refuse d'aligner Balerdi

En confiance après son large succès à domicile contre Lorient (4-0), l’OM s’apprête à disputer un match de prestige sur la pelouse du Real Madrid ce mardi en Ligue des Champions.

De retour après la trêve internationale, l’Olympique de Marseille avait la pression au moment d’affronter le FC Lorient ce vendredi au Vélodrome. Après deux défaites en trois matchs, les hommes de Roberto De Zerbi devaient absolument l’emporter face aux Merlus. L’obstacle a été franchi sans difficulté avec une large victoire 4-0 à laquelle ont pris part de nombreux nouveaux : Paixao, O’Riley, Vermeeren ou encore Emerson ont disputé leurs premières minutes sous le maillot phocéen.

Un constat qui vaut aussi pour Pavard et Aguerd, qui formaient avec Medina la défense marseillaise. Une arrière-garde solide, même si elle n’a pas été véritablement testée contre Lorient en raison de l’expulsion rapide de Yongwa. Dans son édition du jour, La Provence se demande tout de même si Leonardo Balerdi, capitaine de l’OM depuis plus d’un an, sera titulaire face au Real Madrid dans trois jours en Ligue des Champions.

L'OM sans Balerdi contre le Real Madrid ?

« L’expérience du duo Aguerd-Pavard se révèlera précieuse alors que pour une fois, il faudra bien gérer la profondeur face au Real de Kylian Mbappé et que cinq jours plus tard, le PSG s’invitera au Vélodrome » écrit le quotidien régional, avant de poursuivre. La question se pose véritablement pour Roberto De Zerbi . Et selon notre confrère Fabrice Lamperti, il y a fort à parier que pour gérer la profondeur face à un joueur tel que Kylian Mbappé, le coach de l’OM pourrait se passer de son international argentin.écrit le quotidien régional, avant de poursuivre.

Champions League 16 septembre 2025 à 21:00 Real Madrid 21:00 Olympique Marseille

« Dans l’enfer de Santiago-Bernabeu, les choix de De Zerbi seront scrutés avec attention et en diront davantage autant sur ses envies que sur la nouvelle donne en défense ». S’il veut conserver son système hybride avec une défense à quatre sans ballon et à trois axiaux avec le ballon, le coach de l’OM va devoir décider qui il sacrifie parmi Pavard, Aguerd, Medina et Balerdi. Un sacré casse-tête pour Roberto De Zerbi alors que mardi, Mbappé et Vinicius se présenteront face à l'OM.