Accord entre l’OM et Kebbal, Paris exige 10 ME

A la recherche d’un ailier pour compenser le départ de Mason Greenwood, l’OM cible Ilan Kebbal. Un accord aurait déjà été trouvé entre les Phocéens et l’international algérien, pour qui le Paris FC réclame 10 millions d’euros.

A l’arrêt total dans le sens des arrivées, le mercato estival de l’Olympique de Marseille pourrait se décanter dans les prochains jours. Bruno Genesio l’a répété cette semaine lors d’un point presse, la priorité du club phocéen est de recruter un ailier droit pour compenser le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe pour un peu moins de 50 millions d’euros. Timothy Weah peut jouer à ce poste, mais l’Américain a surtout l’allure d’un titulaire… en tant que latéral droit. L’OM doit donc recruter un ailier et une piste se dégage, celle menant à l’international algérien né à Marseille, Ilan Kebbal.

Sous contrat avec le Paris FC jusqu’en juin 2028, celui qui a marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives la saison dernière dans la capitale est la priorité de Grégory Lorenzi selon le journaliste de BFM Marseille Nordine Ali Said. « L’OM ciblerait sérieusement Ilan Kebbal, joueur du Paris FC. Une vente pourrait débloquer l’arrivée du natif de Marseille » a publié notre confrère sur son compte X.

Ilan Kebbal priorité de l'OM en attaque

Des informations confirmées par le compte @Valentin_Gds, c’éateur de contenu pour FC Marseille : « Pour compléter l'information de l'ami @nordinealisaid , l'OM et Ilan Kebbal sont déjà d'accord sur un contrat de 4 ans et l'ailier droit algérien a d'ores et déjà fait savoir au Paris FC qu'il souhaitait rejoindre l'Olympique de Marseille. Le PFC en attend environ 10M€ » a-t-il étayé.

Des informations qui redonneront un peu le sourire aux supporters de l’OM en cette période d’incertitude totale, alors que le club olympien n’a toujours enregistré aucune recrue au 1er août, un fait rarissime. En débarquant dans le club de sa ville à Marseille, Ilan Kebbal pourrait former un trio offensif alléchant sur le papier avec Amine Gouiri et Igor Paixao, de quoi donner quelques frissons au Vélodrome en dépit de la situation financière complexe des Olympiens.