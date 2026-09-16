L'OM ne jouera pas l'Europa League, il confirme

L'OM ne jouera pas l'Europa League, il confirme

OM16 sept. , 18:00
parGuillaume Conte
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L'OM va essayer de se rassurer au Besiktas ce jeudi en Europa League, mais cela s'annonce très compliqué avec l'effectif court et la forme du moment. Les ambitions marseillaises sont très faibles dans cette épreuve.
La Coupe d’Europe débute cette semaine pour les clubs français engagés en Europa League. Ils seront trois concernés, et avec des objectifs chacun bien différents. Le Stade Rennais retrouve l’Europe et s’est tout de même concocté un effectif cohérent et copieux pour bien y figurer, sans pouvoir non plus rêver du dernier carré à priori. L’OL, qui a beaucoup déçu la saison dernière malgré une phase de poule parfaite, va devoir montrer que son mercato lui a promis d’être plus ambitieux, dès ce mercredi contre Anderlecht.

Riolo n'a aucun espoir pour l'OM

Et enfin, il y a l’OM, qui a perdu de nombreux joueurs cet été sans recruter. Il se murmure que Bruno Genesio ne voit pas vraiment l’Europa League comme un objectif, mais plutôt comme une contrainte. Pour relever la tête en championnat, l’entraineur français est prêt à zapper l’Europa League si les choses ne tournent pas bien. Et cela n’étonnerait pas Daniel Riolo de voir l’OM faire un tout petit parcours.
« Le truc c’est qu’on a bien compris que, vu les emmerdes qu’ils ont cette année, ils ne vont pas la jouer. Je n’attends rien d’eux. Sauf que comme c’est l’OM, vu la mauvaise série qu’ils sont en train d’enchainer, on se demande s’ils sont capables de tomber encore une fois à Istanbul. Oui, je crois que c’est possible. Trois jours avant le PSG, cela va jeter un climat encore morose à Marseille. Il ne faudra pas se tromper, il n’y a aucune ambition pour l’OM en Europa League cette année », a prévenu le consultant de RMC, qui ne voit pas Bruno Genesio tout miser sur le match à Istanbul de ce jeudi.
Des propos à confirmer avec la rencontre de jeudi, mais qui vont encore plus plomber le moral des supporters de l’OM, qui doivent se demander s’ils auront une raison de se réjouir cette saison.

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