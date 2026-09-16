TV : Pierre Ménès applaudit le gros coup de Ligue 1+

desurCON le petit Nakamura te le dedicasse celui là pauvre etron que tu es
ouais enfin tout ce qu il fait, et surtout fait pour son image ....
Si j’insulte toi je t’ai prévenu je me met à ton bas étages, pas de pincettes avec les trouduc ds ton genre
Quelle honte..... multi recidiviste. enfin rien de bien nouveau de ce championnat corrompu
Est-ce que l'on peut dire à foncesca d'arrêter avec Tolisso et de mettre Nartey Titulaire? Ce joueur a un talent monstrueux il a aujourd'hui un Tolisso actuel dans chaque orteil, sur celà Foncesca doit absolument entendre raison
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|7
|2
|5
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
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|3
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|8
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|3
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|2
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|0
|6
|2
|4
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|2
|2
|0
|6
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|7
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|2
|1
|1
|9
|8
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|5
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|4
|4
|1
|1
|2
|4
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|1
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|6
|6
|0
|3
|4
|0
|3
|1
|7
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|-1
|3
|4
|1
|0
|3
|5
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|-6
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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Quand le coach du @losclive Davide Ancelotti est tout heureux d'échanger avec notre consultant @jomicoud 🥰 Né à Parme, l'entraîneur italien était sûrement fan de l'ancien milieu offensif lorsqu'il évoluait avec "I Gialloblù" entre 2000 et 2002 🇮🇹