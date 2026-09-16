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Ligue 1+

TV : Pierre Ménès applaudit le gros coup de Ligue 1+

TV16 sept. , 17:30
parEric Bethsy
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Pas tendre avec certains de ses homologues, Pierre Ménès a eu une bonne surprise sur Ligue 1+. Le journaliste apprécie les commentaires de Johan Micoud dont il n’était pas le plus grand fan.
Les années passent et Pierre Ménès a encore du mal à digérer son départ de Canal+. Il n’est pas rare d’entendre l’ancien chroniqueur de la chaîne cryptée s’en prendre aux émissions du diffuseur. Parmi les défauts constatés, l’observateur supporte difficilement le comportement de Bertrand Latour et le manque d’objectivité de Samir Nasri.

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« Je ne vais pas remettre une couche sur Bertrand Latour qui, encore une fois, est jeune, talentueux, mais il véhicule une aigreur qui est presque devenue sa marque de fabrique, et qui fait aujourd’hui partie de son personnage. Je trouve ça dommage », a regretté Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.
« Quant à Samir Nasri, tout ce qui est au nord de la Loire, c’est forcément de la daube, a poursuivi le journaliste. J’ai trouvé leurs charges à tous les deux sur Lens très exagérées. D’ailleurs, Stéphane Guy, qui était présent au stade, a très bien répondu. Mais en même temps, j’ai envie de dire que dans une émission qui est quand même devenue très aseptisée, cela a fait au moins un moment où il y a eu un peu de débat, donc ce n’est déjà pas si mal. »
Il n’y a pas si longtemps, le consultant Johan Micoud faisait également partie de ses cibles. Mais le spécialiste passée de la chaîne L’Equipe à un rôle de commentateur sur Ligue 1+ l’a agréablement surpris. « Je le trouve très bon. Je trouve qu’effectivement, libéré – c’était peut-être un peu tard pour lui L’Equipe du Soir – de ce côté un peu détenteur du bon goût dans le football… Il est très proche de l’action et franchement, cela fait deux semaines que je l’écoute et je prends beaucoup de plaisir à l’écouter. On ne peut pas me suspecter d’être un pro-Micoud », a rappelé Pierre Ménès, bluffé par le choix gagnant de la chaîne de la LFP.
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