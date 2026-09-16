Zéro match en pro, l'OM rêve déjà de sa vente

Zéro match en pro, l'OM rêve déjà de sa vente

OM16 sept. , 16:00
parCorentin Facy
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Gardien numéro 3 de l’OM cette saison après le départ de Geronimo Rulli, le jeune Ibrahim Gomis est très apprécié en interne. Certains poussent pour qu’il soit propulsé au rang de doublure de Jeffrey de Lange.
L’Olympique de Marseille a perdu gros cet été, avec les départs de Greenwood, Aubameyang, Timber ou encore Balerdi et Medina. On parle un peu moins du transfert de Rulli vers Manchester City pour 4 millions d’euros. Le départ du gardien argentin laisse pourtant un vide énorme à Marseille, où les doutes sont nombreux sur la capacité de Jeffrey de Lange à tenir son rôle de numéro 1. Il existe aussi des doutes sur sa doublure Théo Vermot, 29 ans, totalement inexpérimenté au niveau professionnel.
En interne au sein du club marseillais, nombreux sont d’ailleurs ceux à pousser en faveur de la promotion du jeune et prometteur gardien marocain de 21 ans Ibrahim Gomis en tant que doublure. Le joueur a les épaules pour assumer ce statut selon plusieurs dirigeants et éducateurs de l’Olympique de Marseille selon Mohamed Toubache-Ter. L’insider va plus loin en révélant dans son Space que « beaucoup considèrent qu’il faut mettre en valeur Gomis pour une potentielle future vente ».
Alors même qu’il n’a pas encore joué un seul match avec les professionnels, Ibrahim Gomis fait déjà l’objet de fantasmes concernant une hypothétique vente dans les années à venir. Chez les supporters, on ne se projette évidemment pas aussi loin.

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En revanche, de nombreux fans du club phocéen aimeraient voir Ibrahim Gomis à l’oeuvre dans les prochaines semaines, que ce soit en Ligue Europa ou en Coupe de France. D’autant que De Lange ne fait pas l’unanimité, ce qui pourrait même offrir une ouverture au Marocain pour ravir un rôle de titulaire si ses premières apparitions se passent bien. Bruno Genesio n’en est pas encore là et garde pour l’instant Théo Vermont comme numéro 2. Jusqu’à quand ?
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