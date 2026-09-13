TV : Anderlecht - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après avoir échoué à retrouver la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais va débuter sa campagne d’Europa League cette semaine du côté d’Anderlecht en Belgique.

Quelle heure pour Anderlecht - OL ?

mercredi 16 septembre à 21h00 face à Anderlecht au Lotto Park. Pour la première fois depuis la Ligue des Champions du Covid en 2020, lors de laquelle l’ OL avait été jusqu’en demi-finales, Lyon espérait rejouer la C1 cette saison. Sauf que les Gones ont perdu en barrages face au Fenerbahçe en août dernier. C’est donc en Europa League que l’OL va évoluer encore une fois. Pour sa première journée, Lyon jouera ceface à Anderlecht au Lotto Park.

Sur quelle chaîne suivre Anderlecht - OL ?

Comme tous les matchs de la saison en Coupes d’Europe, cette rencontre de C3 entre Anderlecht et l’Olympique Lyonnais sera diffusée sur les antennes de Canal Plus, et plus précisément sur Canal+ Foot.

Les compos probables de Anderlecht - OL :

Passé par trois tours de barrages durant l’été, Anderlecht a bien mérité sa place en Europa League cette saison. Vainqueur d’Hammarby, du PAOK et du Kairat Almaty, le club belge va donc débuter sa phase régulière de l’Europa League à domicile face à Lyon avec l’envie de bien faire.

La compo probable d’Anderlecht : Coosemans - Maamar, Biancone, Petrot, Augustinsson - Ojea, Koutsoupias, Kana, Antman - Bentayeb, Sikan.

Passé proche d’un retour en Ligue des Champions, l’OL va devoir se contenter de l’Europa League. Un an après avoir terminé à la première place de la phase régulière, avant d’être sorti dès les huitièmes de finale contre le Celta Vigo, Lyon aura de belles ambitions européennes cette saison. Suite à un départ plutôt réussi en L1, avec une place dans le Top 5 après quatre journées, les Gones de Paulo Fonseca veulent bien commencer leur aventure en Europa League.

La compo probable de l’OL : Greif - Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner - Bidstrup, Morton - Nuamah, Tolisso, Sulc - Openda.