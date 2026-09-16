OL : Michele Kang bannit les méthodes Textor et Aulas

OL : Michele Kang bannit les méthodes Textor et Aulas

OL16 sept. , 16:30
parEric Bethsy
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Considérée comme la sauveuse de l’Olympique Lyonnais, Michele Kang se distingue de ses prédécesseurs. Contrairement à John Textor et à Jean-Michel Aulas, la patronne du club rhodanien n’est pas du genre à se mêler du travail de ses employés.
Pendant que son compatriote Frank McCourt prend cher au Vélodrome, Michele Kang a la cote chez les supporters de l’Olympique Lyonnais. Les fidèles du Groupama Stadium la considèrent comme la sauveuse du club rhodanien. Il est vrai que l’Américaine, nommée présidente après la mise en retrait de John Textor à l’été 2025, avait travaillé dur pour obtenir l’annulation de la rétrogradation administrative en Ligue 2.
La femme d’affaires est donc appréciée en tribunes, mais aussi en interne grâce aux méthodes décrites par Sasha Beckermann. « Là où Textor était totalement interventionniste, de la compo au recrutement, elle n’est là que pour prendre les grandes décisions, comme vendre Malick Fofana ou Afonso Moreira pour rentrer dans les clous auprès de la DNCG, ou Georges Mikautadze l’an dernier, a confié à Eurosport l’autrice du livre « La révolution Michele Kang ». Ça change aussi de l’hyper-présidence de Jean-Michel Aulas qui tweetait à tout-va pour détourner l’attention, de Textor qui parlait tout le temps à la presse en on et en off. C’est l’extrême opposée des deux anciens présidents. »

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« Elle surplombe, elle donne les lignes directrices sur tout ce qui est business et finance, a ajouté l’écrivaine. Pour le reste, elle s’implique dans le sens où elle va au stade, ou quand elle était dans le vestiaire après la victoire contre l’OM l’an dernier, mais elle n’est pas sur le dos de ceux qui gèrent le sportif. Et médiatiquement, c’est un peu la maîtresse des horloges, elle n’est là que pour annoncer les très grands changements. » Comme lorsque Michele Kang avait annoncé son nouveau statut d’actionnaire majoritaire en juin dernier.
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ne dis pas n'importe quoi, les sardines ça fait longtemps qu'elles ne rèvent plus, quant à Mme Kang elle a au moins le mérite de réparer le club mis en lambeaux par ses prédécesseurs, la dette va pas s'évaporer par magie

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Oui tu as raison mais tu occultes le plus important : elle a sauvé le club d’être le nouveau Bordeaux. On est en L1 et en EL. Elle a le totem d’immunité pour ça . Elle a clairement b dit qu’on réduisait la voilure au moins encore 2 saisons

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