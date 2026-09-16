Rennes et Nice négocient, l’accord est imminent

Rennes et Nice négocient, l’accord est imminent

Ligue 116 sept. , 17:00
parCorentin Facy
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Désireux de recruter un joker en défense centrale, l’OGC Nice a jeté son dévolu sur Alidu Seidu, dont Rennes veut bien se débarrasser. Les discussions entre les deux clubs ont bien avancé.
Très handicapé par la grave blessure d’Antoine Mendy, victime d’une rupture des ligaments croisés, l’OGC Nice souhaite profiter de la règle du joker pour recruter hors-mercato un joueur évoluant en France. Le Gym a étudié plusieurs dossiers et a fini par jeter son dévolu sur Alidu Seidu, non-utilisé par Franck Haise lors des quatre premiers matchs de la saison au Stade Rennais. Le Ghanéen sort d’une saison correcte en Bretagne avec 26 matchs disputés mais ne semble plus entrer dans les plans de son entraîneur, qui a accepté l’idée de s’en séparer.
Les discussions entre Rennes et Nice ont d’ailleurs avancé dans le bon sens pour espérer un accord dans les jours à venir selon Mohamed Toubache-Ter. « Ineos est ok pour Seidu ! Tout a été validé ! Les discussions se poursuivent sur la modalité du prêt » a publié l’insider sur son compte X. Une information par ailleurs confirmée par le journal L'Equipe. Une très bonne nouvelle pour Olivier Pantaloni, qui espère accueillir un nouveau défenseur central au plus tard après la trêve internationale de septembre-octobre. Avec la blessure d’Antoine Mendy, les solutions en défense centrale se font un peu plus rares à Nice avec Ndayishimiye, Bombito, Mandza et Abdelmonem.

Nice avance sur le recrutement de Seidu

Cela fait trop peu pour l’entraîneur azuréen, qui souhaite évoluer avec une charnière à trois axiaux comme il le fait depuis le début de la saison. A n’en pas douter, un joueur du profil d’Alidu Seidu entrerait parfaitement dans le plan de jeu de l’ex-entraîneur du FC Lorient, notamment dans un rôle d’axial droit pour couvrir le couloir occupé par Jonathan Clauss. Reste maintenant à voir si un accord définitif sera trouvé entre les deux clubs et si oui, pour quel prix, alors que le contrat de l’ancien Clermontois à Rennes court jusqu’en 2029.
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