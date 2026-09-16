Barça : Ce transfert à 80 ME qui agace en interne

Barça : Ce transfert à 80 ME qui agace en interne

Liga16 sept. , 18:30
parQuentin Mallet
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Recrue la plus onéreuse du mercato barcelonais cet été, Anthony Gordon commence à susciter de vives inquiétudes au sein du vestiaire. Au Barça, on juge son inefficacité de plus en plus dérangeante, alors que Karim Adeyemi fait mieux avec moins de temps de jeu.
Cet été, le FC Barcelone a rapidement lancé son recrutement avec les signatures d'Anthony Gordon en provenance de Newcastle. Deco et Joan Laporta doublaient toute la concurrence sur le dossier - et elle était importante - en offrant 80 millions d'euros avec bonus aux Magpies. Forcément, quand un joueur offensif débarque pour un tel montant, les acteurs du football catalan s'attendent à voir des buts.
Et pour l'instant, ses statistiques en manquent clairement. Anthony Gordon reste fidèle à lui-même et, à l'instar de ce que lui reprochaient les supporters de Newcastle, il continue de faire preuve d'une certaine inefficacité devant le but.

Anthony Gordon ne rassure pas

Pour preuve, l'international britannique n'a pas marqué le moindre but avec le FC Barcelone depuis son arrivée. Une situation qui, comme l'indique El Nacional, commence à exaspérer en interne. Le quotidien catalan rapporte que dans le vestiaire, on s'agace de plus en plus sérieusement le concernant, alors que certains joueurs se demandent si les critiques sur son manque de réalisme n'étaient finalement pas infondées. Si ces derniers ont rapidement été impressionnés par sa vivacité, sa technique et sa solidarité, ils ont toutefois un peu de mal avec le fait qu'il ne participe pas à la fête.
Surtout, les comparaisons avec Karim Adeyemi deviennent de plus en plus lourdes à porter. Avec un temps de jeu inférieur, l'international allemand a déjà marqué à trois reprises depuis qu'il porte le maillot du Barça. De son côté, Anthony Gordon cumule 4 passes décisives, mais reste toujours muet. En attendant son premier but, le temps presse déjà pour la recrue la plus chère du dernier mercato barcelonais.
A. Gordon

A. Gordon

EnglandAngleterre Âge 25 Attaquant

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