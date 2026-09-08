L'OM n’a rien pu faire face au Totti de la Ligue 1

Le Paris FC a battu l'OM dimanche soir en Ligue 1 au Stade Vélodrome. Pablo Pagis aura encore une fois sorti une énorme prestation.

Le PFC a eu le nez fin cet été en recrutant Pablo Pagis. L'ailier gauche est en constante progression depuis son passage au FC Lorient et se montre pour le moment à la hauteur des attentes dans la capitale. Ce dimanche soir face à l' Olympique de Marseille , le natif de Montbéliard aura été précieux pour permettre à ses coéquipiers de repartir avec les trois points du Stade Vélodrome. Sa prestation n'est notamment pas passée inaperçue aux yeux de Philippe Mexès, qui a même osé une énorme comparaison.

Pagis, un air de Totti ?

Sur le plateau de Ligue 1+, le consultant a en effet remarqué quelques similitudes entre Pablo Pagis et... Francesco Totti : « Techniquement, il n’y a rien à redire. Et puis, il a une très bonne vision du jeu, il me rappelle un peu Francesco Totti. C’est une exagération, mais la comparaison est plutôt bien trouvée. Ces passes en première intention, qu’il parvient à glisser dans le dos de la défense... Il connaît ses attaquants et eux connaissent le petit Pagis. Il pourrait être très prometteur pour cette saison. »

Lire aussi OM : Une recrue miracle pour affronter le PSG

Après trois journées de Ligue 1 disputées, le Paris FC compte 7 points et pointe à la deuxième place du classement. La saison sera encore longue pour le club de la capitale, qui s'est quand même assez renforcé cet été pour avoir de grandes ambitions. Pablo Pagis, qui a rejoint les rangs franciliens pour 15 millions d'euros, aura à cœur de faire une grosse saison pour passer un cap dans sa carrière au plus haut niveau. En tout cas, beaucoup apprécient son style de jeu et son sens du sacrifice. Une belle reconnaissance pour lui.