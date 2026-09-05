OM : Jul lâche son chèque pour aider Marseille

OM : Jul lâche son chèque pour aider Marseille

OM05 sept. , 22:00
parClaude Dautel
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Il y a quelques semaines, L'Equipe affirmait que Jul hésitait à donner son accord concernant un partenariat qui faisait de lui un sponsor maillot de l'OM. Mais ce samedi, l'artiste marseillais a renouvelé son accord avec son club de coeur.
Depuis le début de la saison de Ligue 1, on ne voyait plus le logo D’Or et de Platine, le label discographique de Jul, sur les tuniques portées par les joueurs de Bruno Genisio. De quoi donner du poids à l'affirmation du quotidien sportif qui indiquait qu'entre le rappeur et l'Olympique de Marseille il y avait de l'eau dans le gaz, compte tenu des résultats du club phocéen. Cependant, tout cela semble visiblement oublié, car ce samedi, l'OM et Jul ont confirmé que dès dimanche, lors de la réception du Paris FC au Vélodrome, le logo de Jul serait de retour sur les maillots phocéens.
« L'Olympique de Marseille et D'Or et de Platine poursuivent leur aventure commune. Partenaire officiel de l’Olympique de Marseille, le label fondé par l’artiste marseillais JuL s’engage aux côtés du club pour la cinquième saison consécutive. Dès ce dimanche, à l’occasion de la réception du Paris FC, le logo D’Or et de Platine apparaîtra sur le haut du dos du maillot de l’OM, au-dessus du nom des joueurs. C'est une nouvelle manière d’affirmer que JuL et son label sont toujours derrière l’Olympique de Marseille, au sens propre comme au figuré. Cette présence sur la tunique olympienne vient ainsi symboliser la fidélité et le lien particulier qui unissent l’artiste et son label avec le club. L’OM et D’Or et de Platine poursuivront tout au long de la saison leur collaboration autour de différentes activations, avec la volonté de continuer à faire vivre un partenariat profondément ancré dans l’identité et la culture marseillaises, à mi-chemin entre football et musique », a indiqué l'OM dans un communiqué.

Un million d'euros pour l'OM ?

De son côté, Jul a affiché sur ses réseaux sociaux un message très simple : OM à la vie à la mort. Pour ce partenariat, on avait évoqué un contrat d'un million d'euros pour une saison entière, même si le club phocéen et l'artiste ont conservé ce montant secret. Quoi qu'il en soit, Jul confirme là qu'il sera toujours présent pour soutenir son club de coeur, surtout quand ce dernier en a le plus besoin.
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