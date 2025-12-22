OM : Un nouveau renfort en attaque, Marseille s'enflamme

En plus de Robinio Vaz, un autre jeune attaquant de 18 ans pointe le bout de son nez à l’OM en la personne de Tadjidine Mmadi, buteur contre Bourg-en-Bresse en 32e de finale de la Coupe de France.

L’Olympique de Marseille fait de la place à ses jeunes depuis quelques mois. Un changement à mettre au crédit du directeur sportif Medhi Benatia et de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Ce dernier n’a pas hésité à lancer Robinio Vaz, Bilal Nadir ou encore Darryl Bakola dans le grand bain, y compris en Ligue des Champions, durant cette première partie de saison. Un autre jeune joueur de 18 ans pointe le bout de son nez depuis quelques semaines. Il s’agit de Tadjidine Mmadi , qui compte deux apparitions en Ligue 1 , une en Ligue des Champions et une en Coupe de France.

L’ailier gauche de 18 ans a même inscrit son premier but avec les professionnels à l’occasion du match à Bourg-en-Bresse dimanche après-midi. Un souvenir gravé à jamais pour Mmadi, franchement appelé à intégrer de plus en plus la rotation des attaquants à l’OM alors que Traoré n’est pas fiable physiquement pour l’instant comme doublure d’Igor Paixao. Dans des propos relayés par La Provence, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa joie à l’idée de pouvoir compter sur un nouveau renfort dans le secteur offensif.

Mmadi, la nouvelle cartouche offensive de l'OM

« Il est fort, il est peut être déterminant, prend les bonnes décisions, provoque en un-contre-un. On verra sa progression, il est jeune. Il aura des hauts et des bas, un peu comme Vaz. C’est normal » a lancé l’entraîneur italien tandis que Mmadi est perçu en interne comme « un garçon avec une mentalité exceptionnelle qui a su être patient et doubler certains joueurs qui étaient devant lui au départ », relate La Provence dans son édition du jour.

Pur produit du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Tadjidine Mmadi semble de plus en plus s’imposer comme un joueur qui compte dans la rotation aux yeux de Roberto De Zerbi. Une bonne nouvelle pour le club phocéen, qui pourrait par conséquent rester inactif dans sa quête de renfort offensif en ce mois de janvier. D’autant que Hamed Junior Traoré, blessé durant toute la première partie de la saison, a effectué son retour à l’entraînement comme Amine Gouiri.