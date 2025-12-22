ICONSPORT_276526_0225

OM : Un nouveau renfort en attaque, Marseille s'enflamme

OM22 déc. , 12:20
parCorentin Facy
3
En plus de Robinio Vaz, un autre jeune attaquant de 18 ans pointe le bout de son nez à l’OM en la personne de Tadjidine Mmadi, buteur contre Bourg-en-Bresse en 32e de finale de la Coupe de France.
L’Olympique de Marseille fait de la place à ses jeunes depuis quelques mois. Un changement à mettre au crédit du directeur sportif Medhi Benatia et de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Ce dernier n’a pas hésité à lancer Robinio Vaz, Bilal Nadir ou encore Darryl Bakola dans le grand bain, y compris en Ligue des Champions, durant cette première partie de saison. Un autre jeune joueur de 18 ans pointe le bout de son nez depuis quelques semaines. Il s’agit de Tadjidine Mmadi, qui compte deux apparitions en Ligue 1, une en Ligue des Champions et une en Coupe de France.
L’ailier gauche de 18 ans a même inscrit son premier but avec les professionnels à l’occasion du match à Bourg-en-Bresse dimanche après-midi. Un souvenir gravé à jamais pour Mmadi, franchement appelé à intégrer de plus en plus la rotation des attaquants à l’OM alors que Traoré n’est pas fiable physiquement pour l’instant comme doublure d’Igor Paixao. Dans des propos relayés par La Provence, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa joie à l’idée de pouvoir compter sur un nouveau renfort dans le secteur offensif.

Mmadi, la nouvelle cartouche offensive de l'OM

« Il est fort, il est peut être déterminant, prend les bonnes décisions, provoque en un-contre-un. On verra sa progression, il est jeune. Il aura des hauts et des bas, un peu comme Vaz. C’est normal » a lancé l’entraîneur italien tandis que Mmadi est perçu en interne  comme « un garçon avec une mentalité exceptionnelle qui a su être patient et doubler certains joueurs qui étaient devant lui au départ », relate La Provence dans son édition du jour.

Lire aussi

Angel Gomes viré, l'OM confirme sa décisionAngel Gomes viré, l'OM confirme sa décision
Pur produit du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Tadjidine Mmadi semble de plus en plus s’imposer comme un joueur qui compte dans la rotation aux yeux de Roberto De Zerbi. Une bonne nouvelle pour le club phocéen, qui pourrait par conséquent rester inactif dans sa quête de renfort offensif en ce mois de janvier. D’autant que Hamed Junior Traoré, blessé durant toute la première partie de la saison, a effectué son retour à l’entraînement comme Amine Gouiri.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_278616_0097
OL

OL : Un journaliste de L'Equipe ridiculise trois joueurs de Lyon

ICONSPORT_277045_0027
PSG

Le PSG perd neuf points au classement et crie au scandale

ICONSPORT_272604_0138 (2)
PSG

Le PSG et le Real se battent pour une pépite de Ligue 1

ICONSPORT_276173_0115
Kylian Mbappé

« Le record de Mbappé, c’est du marketing », Daniel Riolo l'allume

Fil Info

22 déc. , 15:30
OL : Un journaliste de L'Equipe ridiculise trois joueurs de Lyon
22 déc. , 15:00
Le PSG perd neuf points au classement et crie au scandale
22 déc. , 14:30
Le PSG et le Real se battent pour une pépite de Ligue 1
22 déc. , 14:00
« Le record de Mbappé, c’est du marketing », Daniel Riolo l'allume
22 déc. , 13:40
Lille a un coup de foudre en Ligue 2, l'OM est jaloux
22 déc. , 13:20
OL : La piste Disasi abandonnée
22 déc. , 13:00
PSG : L'agent de Vitinha inquiète Paris
22 déc. , 12:40
OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

Derniers commentaires

L'OL s'offre Abdelli, l’OM enrage déjà

pas en changeant tout les ans la moitier de l'effectif

OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

Champion de France, champion d'Europe, champion du monde, avec le Ballon d'or, le ballon d'or Africain, le ballon d'or Asiatique, le prix Golden Boy dans nos rangs...on est vachement jaloux ouais ^^

OL : La piste Disasi abandonnée

Et dans quelques heures, Foot01 dira le contraire. ^^

L'OL s'offre Abdelli, l’OM enrage déjà

Mdr...

L’OM, ce n’est pas le PSG, Bayeux y croit

Oui, surtout que si le PSG est effectivement plus fort que l'OM, l'OM est une très bonne équipe qui va beaucoup les faire souffrir avec une forte possession de balle

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading