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Medhi Benatia dit presque oui à son futur club

Arabie Saoudite13 mai , 20:20
parCorentin Facy
2
Certain de quitter l’OM à la fin de la saison, Medhi Benatia a déjà une idée de ce qu’il fera la saison prochaine. L’intérêt du club saoudien d’Al-Ittihad ne laisse pas insensible l’ancien défenseur du Bayern Munich.
Démissionnaire depuis le mois de février, Medhi Benatia a accepté de rester à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison à la demande de Frank McCourt. L’histoire entre le club phocéen et le dirigeant marocain prendra officiellement fin dimanche soir, au coup de sifflet final de la 34e journée de Ligue 1 entre l’OM et Rennes au Vélodrome. L’avenir de Medhi Benatia pourrait très vite se dessiner loin de la France. Comme indiqué ces derniers jours, le club saoudien d’Al-Ittihad est très intéressé par le directeur du football de l’OM. Un intérêt réciproque selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC.
« Medhi Benatia n’est pas insensible au projet d’Al-Ittihad. Le directeur du football de l’OM, qui sera remplacé par Grégory Lorenzi, va quitter le club à l’issue de la saison. En cas de départ de Ramon Planes, Benatia est le favori pour le poste de DS du club saoudien comme expliqué par Fabrizio Romano » a publié notre confrère sur son compte X. C’est donc à Al-Ittihad, cador du championnat saoudien qui court après le titre en Saudi Pro League, que pourrait très vite rebondir Medhi Benatia, lequel n’aura pas mis très longtemps à trouver un nouveau projet. Il y a quelques semaines, certaines informations laissaient penser que le Marocain pourrait revenir à son ancien métier d’agent, voire de consultant extérieur pour certains clubs. La tendance serait finalement à ce que Medhi Benatia continue sa carrière de directeur sportif, mais loin de l’Europe cette fois.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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