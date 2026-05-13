Medhi Benatia dit presque oui à son futur club

Certain de quitter l’OM à la fin de la saison, Medhi Benatia a déjà une idée de ce qu’il fera la saison prochaine. L’intérêt du club saoudien d’Al-Ittihad ne laisse pas insensible l’ancien défenseur du Bayern Munich.

Démissionnaire depuis le mois de février, Medhi Benatia a accepté de rester à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison à la demande de Frank McCourt. L’histoire entre le club phocéen et le dirigeant marocain prendra officiellement fin dimanche soir, au coup de sifflet final de la 34e journée de Ligue 1 entre l’OM et Rennes au Vélodrome. L’avenir de Medhi Benatia pourrait très vite se dessiner loin de la France. Comme indiqué ces derniers jours, le club saoudien d’Al-Ittihad est très intéressé par le directeur du football de l’OM . Un intérêt réciproque selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC.

« Medhi Benatia n’est pas insensible au projet d’Al-Ittihad. Le directeur du football de l’OM, qui sera remplacé par Grégory Lorenzi, va quitter le club à l’issue de la saison. En cas de départ de Ramon Planes, Benatia est le favori pour le poste de DS du club saoudien comme expliqué par Fabrizio Romano » a publié notre confrère sur son compte X. C’est donc à Al-Ittihad, cador du championnat saoudien qui court après le titre en Saudi Pro League, que pourrait très vite rebondir Medhi Benatia, lequel n’aura pas mis très longtemps à trouver un nouveau projet. Il y a quelques semaines, certaines informations laissaient penser que le Marocain pourrait revenir à son ancien métier d’agent, voire de consultant extérieur pour certains clubs. La tendance serait finalement à ce que Medhi Benatia continue sa carrière de directeur sportif, mais loin de l’Europe cette fois.