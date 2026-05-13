Medhi Benatia dit presque oui à son futur club

Le Qatar tue le football européen aussi.
Et Pourquoi ! C'est là que les supporters doivent montrer leur attachement à leur club . Regardez le changement chez les supporters parisiens : qu'ils gagnent ou qu'ils perdent ils chantent et encouragent leur équipe . C'est ça le sport .
D’emblée et Kvara, c’est un régal … 🥳🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Tout à fait !... le Qatar tue le Football Français avec Nasser qui règne sur la Ligue 1 avec toutes les institutions du Football Français à ses pieds.
Baracacolac, il faut le vendre cet été , il n’y est plus du tout, pfff… 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|50
|33
|14
|8
|11
|53
|43
|10
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|33
|10
|8
|15
|42
|54
|-12
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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❗️Medhi Benatia n’est pas insensible au projet d’Al-Ittihad 🇸🇦 Le directeur du football de l’OM, qui sera remplacé par Grégory Lorenzi, va quitter le club à l’issue de la saison. En cas de départ de Ramon Planes, Benatia est le favori pour le poste de DS du club saoudien comme