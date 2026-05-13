Brest fête Grégory Lorenzi avant son départ à l'OM

Le Stade Brestois a profité de la réception de Strasbourg ce mercredi soir pour rendre un vibrant hommage à Grégory Lorenzi. Directeur sportif du club breton depuis 10 ans, le dirigeant de 42 ans va quitter le SB29 cet été. Sa destination est déjà connue puisqu'un accord verbal a été trouvé entre Grégory Lorenzi et l'Olympique de Marseille, où le Corse va prendre la succession de Medhi Benatia.