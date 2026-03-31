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L’OM le veut, son prix passe à 25 ME

OM31 mars , 8:00
parGuillaume Conte
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Toujours aussi friable en défense centrale avec les saisons peu rassurants de Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard ainsi que la longue indisponibilité de Nayef Aguerd, l'OM rêve de se payer Charlie Cresswell.
Toujours en poste actuellement même s’il ne devrait pas rester après la fin de la saison, Medhi Benatia s’est vu demander par Frank McCourt de faire son travail jusqu’au bout pour ne pas abandonner l'OM en plein milieu de sa saison. Le dirigeant marocain tient la barre et se retrouve même un peu seul aux commandes maintenant que Pablo Longoria est parti, et que son remplaçant intérimaire n’est pas du tout impliqué dans les choix sportif.
Medhi Benatia continue d’avancer sur quelques pistes de longue date et démontre que l’OM a toujours identifié des besoins en défense centrale. Un secteur qui génère de l’inquiétude depuis plus d’un an, car ni Roberto De Zerbi ni Habib Beye n’ont pour le moment trouvé une formule qui rassure vraiment à ce poste.

Du beau monde sur cette piste de l'OM

L’idée de recruter un joueur capable enfin d’agir en patron est plus que jamais de mise. Et c’est pourquoi l’OM est toujours cité dans le dossier Charlie Cresswell. Le puissant défenseur de 23 ans impressionne avec Toulouse, qui a flairé le bon coup en le recrutant en provenance de Leeds. Non seulement, l’Anglais est costaud dans les duels et plutôt précis dans la relance, quand il ne casse pas les lignes directement avec sa conduite de balle, mais son apport offensif est majeur. Notamment sur les coups de pied arrêtés. Et ce n’est pas l’OM qui dira le contraire car Cresswell avait marqué de la tête au Vélodrome dans le match de Coupe de France qui avait vu le TFC l’emporter à Marseille.
Résultat, l’OM est sur les rangs, mais n’est clairement pas seul. Selon les informations de Ben Jacobs, Manchester United apprécie le profil de Cresswell, tout comme Wolfsburg. Les conséquences de cet embouteillage se ressentent au niveau du prix, puisque Toulouse n’attend pas moins de 25 millions d’euros pour se séparer de son défenseur central. Tout dépendra donc des consignes passées par Frank McCourt, qui cherche des nouveaux investisseurs, mais n’a plus vraiment envie de continuer à payer des gros transferts sans entrées d’argent majeures.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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