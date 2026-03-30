OM : Le nouveau logo fait déjà scandale

Disons pour être plus juste , on ne verra pas dans la même équipe Abner et Tagliafico sur le même côté et dans la même équipe. Je préfère des joueurs à leur poste même s'ils sont jeunes.
quand fonseca at'il joué à 5 derriere ? vigo en 2eme mi temps c'est tout
C'était pareil pour Gavi, et de rechute en rechute, il n'est jamais vraiment revenu depuis désormais deux ans. Je crois malheureusement que Fofana est très fragile.
C'est abominable.
benzema, Reveillere, Ben arfa, Malouda, Maurice et certainement d'autres
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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