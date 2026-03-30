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OM : Le nouveau logo fait déjà scandale

OM30 mars , 17:00
parCorentin Facy
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En projet depuis plusieurs mois, le changement de logo va devenir effectif rapidement à l’OM. Le club phocéen va dévoiler son nouvel emblème la semaine prochaine à l’occasion d’un dîner de gala.
L’Olympique de Marseille va tout changer à partir de la saison prochaine. Nouveau président, nouveau directeur sportif, nouvel effectif… et même nouveau logo. Ces derniers mois, Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient lancé avec les services marketings du club la confection d’un nouveau logo, lequel a déjà fuité sur les réseaux sociaux. A en croire les informations de La Provence, ce nouvel emblème sera officiellement dévoilé le mercredi 8 avril prochain à l’occasion du dîner de gala du programme « Treizième hOMmme » au Fort Ganteaume.
En revanche, la direction olympienne doit se préparer à une grosse vague de contestation, au moins sur les réseaux sociaux. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que le nouveau logo de l’Olympique de Marseille ne fait pas (du tout) l’unanimité chez les amoureux du club. « Envie de vomir », « un logo de clown », « il est tellement déguelasse », quelle misère », « il pue ce nouveau logo », « moche de chez moche », ce sont des ennemis du club ceux qui ont choisi ce logo » ou encore « horrible » peut-on lire sur X, où les contestations sont déjà très nombreuses.
A l’époque, la direction de l’Olympique de Marseille avait mis en avant une volonté de moderniser le logo du club tandis que le précédent a largement fait son temps. Reste que les supporters marseillais, qui ont bien du mal à s’attacher à leurs joueurs qui changent chaque année ou presque et à leurs dirigeants, semblaient très liés sur le plan affectif au logo actuellement en service. Frank McCourt va donc peut-être devoir gérer une vague de contestation de plus dans les tribunes du Vélodrome. Celle-ci était évitable, mais l’OM va à présent aller au bout de son idée avec son changement de logo, lequel devrait être effectif dès la saison 2026-2027.
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