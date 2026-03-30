Une offre pour Rulli, l'OM explose de rire

Moins performant cette saison avec l’OM, Geronimo Rulli garde quand même une belle cote sur le marché des transferts. Le gardien de 33 ans a la cote en Argentine, où Boca Juniors rêve de le recruter.

Excellent en 2024-2025 pour sa première saison à l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli est davantage en difficulté ces derniers mois . La preuve, Roberto De Zerbi l’avait mis sur le banc avant son départ, notamment pour le Classique de la Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. De retour comme titulaire depuis la nomination d’Habib Beye, l’ex-gardien de l’Ajax Amsterdam ne sera pas retenu cet été en cas de belle offre, à un an de la fin de son contrat qui expire en juin 2027. Son statut de gardien de l’OM et d’international argentin champion du monde en titre lui permet de conserver une belle cote sur le marché des transferts.

La preuve, le site Bocanoticias nous apprend que Juan Román Riquelme, le président de Boca Juniors, souhaite recruter Geronimo Rulli pour la saison prochaine. Sur le papier, cela ressemble à une très bonne idée, autant pour le club argentin que pour le gardien passé par Montpellier et Villarreal. L’OM n’est pas contre l’idée de s’en séparer, mais l’offre de Boca Juniors risque de faire rire les dirigeants marseillais plus que de les convaincre. En effet, le média sud-américain explique que Boca Juniors ne souhaite pas proposer un transfert sec mais un prêt pour Geronimo Rulli.

Boca Juniors s'attaque à Rulli

Une offre qui n’a tout simplement aucune chance de séduire les dirigeants de l’Olympique de Marseille, lesquels n’ont aucun intérêt à prêter un joueur dont le contrat expire l’année suivante. Boca Juniors va donc devoir se montrer bien plus convaincant pour avoir une chance de convaincre l’actuel troisième de Ligue 1. La valeur marchande de Geronimo Rulli se situe aux alentours de 9 millions d’euros selon Transfermarkt. Une somme plus importante que celle payée par l’OM il y a deux ans puisque les Phocéens avaient déboursé seulement 4 millions d’euros pour faire venir l’Argentin en provenance de l’Ajax Amsterdam en août 2024.