L'OM est « une Ferrari qui joue comme une 4L »

c'est juste qu'hier ils te sortent que c'est en zone grise et que donc la var n'est pas obligé d'intervenir .. du coup tu m'expliques pourquoi morton est expulsé apres l'appel de la var contre renne pour n'avoir meme pas touché le defenseur alors qu'il est dans cette fameuse zone grise? Ils ce sont surtout rendu compte que leur explication etait ridicule
Donc city n'est pas un grand club ? Chelsea Pareil tant qu'il n'a pas eu sa 2eme C1 en 2021 et le Barca pareil avant 2006 et sa deuxième C1 c'était un petit club ? Et ça vaut pour Tous les clubs avant leur 2eme C1 ? Bref ferme la Geoffroy Et puis alors que dire de Marseille 🤣 vu la gueule de leur pseudo C1 au rabais 😂
Et à Marseille ils jouent comme des pieds
Cet abruti disait que Marseille etait un grand club.Paris a un plus grand palmares mais ne l'est pas.Pauvre guignol
sauf que la ce sont les erreurs que la direction de l'arbitrage a reconnue
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading