L'OM est « une Ferrari qui joue comme une 4L »

Christophe Dugarry a vivement critiqué l'attitude de Roberto De Zerbi, l'entraineur de l'Olympique de Marseille, qu'il considère comme faussement modeste. Le champion du monde 98 estime qu'il devrait prendre exemple sur Pierre Sage ou Eric Roy.

Comme à son habitude, Christophe Dugarry n'a pas eu sa langue dans sa poche lorsqu'il a fallu parler de l' Olympique de Marseille . Alors qu'il monte souvent au créneau pour critiquer les décisions et les prestations du club de la Canebière, le champion du monde 98 a une nouvelle fois frappé fort en critiquant avec véhémence Roberto De Zerbi. Pour lui, l'entraineur italien n'est pas réellement quelqu'un d'humble, contrairement à ce qu'il montre publiquement. Celui qui s'est reconverti consultant va même jusqu'à user d'une analogie automobile pour justifier ce qu'il pense du travail de RDZ à l'OM depuis son arrivée sur le banc du club phocéen, tout en le comparant à Pierre Sage et Eric Roy.

Dugarry s'en prend à Roberto De Zerbi

« Pierre Sage ? Je suis content de voir un entraîneur, avec une attitude assez simple, il n’y a pas de chichi, il n’en fait pas des caisses. Ce n’est pas de la fausse modestie à la De Zerbi, qui m’agace parce qu’il a une Ferrari et il les fait jouer comme une 4L. Il m’agace. En plus il est toujours en train de se plaindre. Lui ne se plaint pas, il a des résultats, il travaille, il dit les choses simplement. Je trouve que de parler comme il le fait, c’est très bien. Je trouve qu’il fait les choses simplement, avec efficacité. Il n’y a pas de chichi, il ne s’enflamme pas, il ne se prend pas pour un autre et des fois ça peut même surprendre. A l’image de mecs comme Eric Roy, j’aime ces gens qui dégagent ce truc, sans fausse modestie », a lâché Christophe Dugarry, visiblement empli d'une haine surprenante envers Roberto De Zerbi.