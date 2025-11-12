L'OM se fait tabasser par JR25

Alors que la dernière trêve internationale ouvre ses portes, la Ligue 1 prend une pause de quelques jours. Après 12 journées de championnat, le Paris Saint-Germain est toujours talonné par l’OM. Mais cet écart justifie-t-il un suspense pour le titre ? C’est un non catégorique pour Jérôme Rothen.

J’ai du mal à croire que la Ligue 1 cette année soit plus ouverte. Moi, j'estime que le PSG ne peut pas faire pire que ce qu’ils ont fait. Et ils n’ont perdu que neuf points et avec beaucoup de blessures. Donc moi, je pars du principe que le point noir du PSG c’est cette période-là. Sauf que même si jamais il y avait une nouvelle accumulation de blessés, le PSG est tout de même premier avec 27 points, » explique l’ancien joueur de l’AS Monaco. L’Olympique de Marseille reste dans le bon wagon avant la trêve internationale. La formation de Roberto de Zerbi n’est qu’à deux points du PSG après 12 journées de championnat. Mais l’OM aura-t-il les ressources pour concurrencer le PSG jusqu’à la fin de la saison de Ligue 1 ? Pour certains observateurs, cet écart faible est circonstanciel aux joueurs blessés au sein du club de la capitale. Dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen pense que le vainqueur de la Ligue des champions va dérouler en seconde partie de saison. «» explique l’ancien joueur de l’AS Monaco.

L’OM concurrent du PSG, c’est non pour Rothen

Par la suite, il évoque le cas de l’Olympique de Marseille. Selon lui, le club de la cité phocéenne ne sera pas un candidat au titre en fin de saison. « Et moi ce qui me fait dire que ça ne sera pas plus serré que les autres années, c’est que nos locomotives, les équipes qui sont censées concurrencer le PSG quand il va mal. [...] Je suis inquiet de penser que le suspense sera créé grâce à Marseille. Marseille depuis le début de saison quand tu regardes le calendrier à domicile, à part le PSG, bravo ok. Mais sinon ils n’ont reçu que des équipes entre la 12e et la 18e place au classement. Donc ça me parait logique que Marseille fasse le plein. Mais sauf que Marseille sur les 12 premières rencontres de championnat, ils en ont déjà perdu trois, » déplore-t-il. De son côté, l'OM compte également des absents importants au sein de son effectif. La seconde partie de saison permettra peut-être aux tacticiens de retrouver un groupe complet afin de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux.