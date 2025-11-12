ICONSPORT_276526_0226

L'OM se fait tabasser par JR25

OM12 nov. , 15:00
parNathan Hanini
Alors que la dernière trêve internationale ouvre ses portes, la Ligue 1 prend une pause de quelques jours. Après 12 journées de championnat, le Paris Saint-Germain est toujours talonné par l’OM. Mais cet écart justifie-t-il un suspense pour le titre ? C’est un non catégorique pour Jérôme Rothen.
L’Olympique de Marseille reste dans le bon wagon avant la trêve internationale. La formation de Roberto de Zerbi n’est qu’à deux points du PSG après 12 journées de championnat. Mais l’OM aura-t-il les ressources pour concurrencer le PSG jusqu’à la fin de la saison de Ligue 1 ? Pour certains observateurs, cet écart faible est circonstanciel aux joueurs blessés au sein du club de la capitale. Dans l’émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen pense que le vainqueur de la Ligue des champions va dérouler en seconde partie de saison. « J’ai du mal à croire que la Ligue 1 cette année soit plus ouverte. Moi, j'estime que le PSG ne peut pas faire pire que ce qu’ils ont fait. Et ils n’ont perdu que neuf points et avec beaucoup de blessures. Donc moi, je pars du principe que le point noir du PSG c’est cette période-là. Sauf que même si jamais il y avait une nouvelle accumulation de blessés, le PSG est tout de même premier avec 27 points, » explique l’ancien joueur de l’AS Monaco.

L’OM concurrent du PSG, c’est non pour Rothen

Par la suite, il évoque le cas de l’Olympique de Marseille. Selon lui, le club de la cité phocéenne ne sera pas un candidat au titre en fin de saison. « Et moi ce qui me fait dire que ça ne sera pas plus serré que les autres années, c’est que nos locomotives, les équipes qui sont censées concurrencer le PSG quand il va mal. [...] Je suis inquiet de penser que le suspense sera créé grâce à Marseille. Marseille depuis le début de saison quand tu regardes le calendrier à domicile, à part le PSG, bravo ok. Mais sinon ils n’ont reçu que des équipes entre la 12e et la 18e place au classement. Donc ça me parait logique que Marseille fasse le plein. Mais sauf que Marseille sur les 12 premières rencontres de championnat, ils en ont déjà perdu trois, » déplore-t-il. De son côté, l'OM compte également des absents importants au sein de son effectif. La seconde partie de saison permettra peut-être aux tacticiens de retrouver un groupe complet afin de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux.  
Derniers commentaires

L'OM se fait tabasser par JR25

Avec CJ et Balerdi en défense on prenait le bouillon à chaque contre... le 1er a pris un rouge à cause de la boulette du 2nd... heureusement que pavard et Aguerd sont arrivés, mais après... ! De plus on était en pleine crise existentielle avec l'affaire rabiot et le départ de Rongier.

L'OM se fait tabasser par JR25

marseille avait quand meme une equipe!! rennes vous deviez le gagner largement!! et lyon votre effectif du moi d'aout etait largement superieur a celui de lyon

L'OM se fait tabasser par JR25

Il est d'autant plus biaisé et foireux qu'ils expliquent que leur avance de seulement 2 pts actuellement est dû à une gestion de l'effectif et que leur équipe est programmée pour être performante en deuxième partie de saison. Comme s'ils avaient eu une illumination et trouvé la formule magique. Ca a réussi l'année dernière, on verra si ça marchera aussi bien cette année. En tout cas, cette gestion de la préparation, ça fait des années que les entraineurs en parlent... Duverne, par exemple, avec les différents entraineurs avec qui il a bossé, l'avait mis en place à Lyon avec, selon les années, plus ou moins de bonheur.

OL : Tyler Morton vendu au mercato d'hiver ?

Au pire tu dis « ah flûte alors.. » Mais no way…

L'OM se fait tabasser par JR25

Trouvé aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

