OM : Un gros problème Aubameyang à Marseille ?

OM12 nov. , 12:40
parNathan Hanini
Avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille pointe à deux points du Paris Saint-Germain. Pourtant, la formation de Roberto de Zerbi a perdu Amine Gouiri, blessé à l’épaule. Pierre-Emerick Aubameyang a donc vu son temps de jeu exploser. Son rendement interroge.
À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a effectué son retour du côté de l’Olympique de Marseille cet été. Après une expérience saoudienne, le Gabonais a retrouvé un club qu’il connait bien. Initialement l’ancien stéphanois arrive en tant que doublure au sein de la cité phocéenne. Mais avec la cascade de blessés, le natif de Laval s’est vu confier un rôle de numéro un dans la hiérarchie. Mais son rendement dans le jeu interroge certains observateurs et les critiques commencent tout de même à tomber sur l'attaquant du club phocéen.

Pierre-Emerick Aubameyang peut-il tenir ?

Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau n’est pas convaincu par l’apport de Pierre-Emerick Aubameyang dans le jeu de Roberto De Zerbi. Selon lui, l’âge de l’attaquant gabonais pourrait peser dans la suite de la saison. « Mais à bien y regarder, je trouve les papis, les tontons, un peu fatigués. Et je trouve que ça se voit un peu dans ce qu’ils font dans un match. Et dans ce qu’il apporte à l’équipe [...] Pour Aubameyang ces stats ne sont pas mauvaises (quatre buts et trois passes décisives en Ligue 1). Mais quand on regarde un peu plus précisément, sur l’apport et ne serait-ce que sur les tirs cadrés par rapport aux attaquants qui ont un nombre de minutes comparables en temps de jeu. Par exemple Malick Fofana, C’est 18 tirs cadrés, Ramos c’est 15 tirs cadrés. Là où Aubameyang n’en a que sept. Il a été d’une efficacité dingue, mais on sait que c’est une de ses grandes qualités, » explique-t-il. Cependant, avec l’enchainement des matchs, l’attaquant gabonais pourra-t-il tenir le rythme ?
« Mais la question que je me pose, c’est, est-ce que ce genre de joueurs dans ce genre de championnat et dans ce genre d’équipe moderne que réclame les entraineurs aujourd’hui, c’est-à-dire une participation accrue au jeu et au pressing défensif. Est-ce que ce genre de joueurs, ça peut coller », conclut-il. Avec l’enchainement des matchs, Pierre-Emerick Aubameyang a peu de repos sur ce début de saison. Avec la blessure d’Amine Gouiri, l’ancien joueur de Dortmund enchaine championnat et Coupe d’Europe. De plus, pendant la trêve, l’attaquant de 36 ans rejoint sa sélection et partira ensuite pour la Coupe d’Afrique des Nations avec le Gabon.
P. Aubameyang

P. Aubameyang

GabonGabon Âge 36 Attaquant

Champions League

Matchs4
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs10
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

L'OM se fait tabasser par JR25

Avec CJ et Balerdi en défense on prenait le bouillon à chaque contre... le 1er a pris un rouge à cause de la boulette du 2nd... heureusement que pavard et Aguerd sont arrivés, mais après... ! De plus on était en pleine crise existentielle avec l'affaire rabiot et le départ de Rongier.

L'OM se fait tabasser par JR25

marseille avait quand meme une equipe!! rennes vous deviez le gagner largement!! et lyon votre effectif du moi d'aout etait largement superieur a celui de lyon

L'OM se fait tabasser par JR25

Il est d'autant plus biaisé et foireux qu'ils expliquent que leur avance de seulement 2 pts actuellement est dû à une gestion de l'effectif et que leur équipe est programmée pour être performante en deuxième partie de saison. Comme s'ils avaient eu une illumination et trouvé la formule magique. Ca a réussi l'année dernière, on verra si ça marchera aussi bien cette année. En tout cas, cette gestion de la préparation, ça fait des années que les entraineurs en parlent... Duverne, par exemple, avec les différents entraineurs avec qui il a bossé, l'avait mis en place à Lyon avec, selon les années, plus ou moins de bonheur.

OL : Tyler Morton vendu au mercato d'hiver ?

Au pire tu dis « ah flûte alors.. » Mais no way…

L'OM se fait tabasser par JR25

Trouvé aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

