OM : Un gros problème Aubameyang à Marseille ?

Avant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille pointe à deux points du Paris Saint-Germain. Pourtant, la formation de Roberto de Zerbi a perdu Amine Gouiri, blessé à l’épaule. Pierre-Emerick Aubameyang a donc vu son temps de jeu exploser. Son rendement interroge.

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a effectué son retour du côté de l’Olympique de Marseille cet été. Après une expérience saoudienne, le Gabonais a retrouvé un club qu’il connait bien. Initialement l’ancien stéphanois arrive en tant que doublure au sein de la cité phocéenne . Mais avec la cascade de blessés, le natif de Laval s’est vu confier un rôle de numéro un dans la hiérarchie. Mais son rendement dans le jeu interroge certains observateurs et les critiques commencent tout de même à tomber sur l'attaquant du club phocéen.

Pierre-Emerick Aubameyang peut-il tenir ?

Mais à bien y regarder, je trouve les papis, les tontons, un peu fatigués. Et je trouve que ça se voit un peu dans ce qu’ils font dans un match. Et dans ce qu’il apporte à l’équipe [...] Pour Aubameyang ces stats ne sont pas mauvaises (quatre buts et trois passes décisives en Mais quand on regarde un peu plus précisément, sur l’apport et ne serait-ce que sur les tirs cadrés par rapport aux attaquants qui ont un nombre de minutes comparables en temps de jeu. Par exemple Malick Fofana, C’est 18 tirs cadrés, Ramos c’est 15 tirs cadrés. Là où Aubameyang n’en a que sept. Il a été d’une efficacité dingue, mais on sait que c’est une de ses grandes qualités, » explique-t-il. Cependant, avec l’enchainement des matchs, l’attaquant gabonais pourra-t-il tenir le rythme ? Dans l’After Foot sur RMC, Florent Gautreau n’est pas convaincu par l’apport de Pierre-Emerick Aubameyang dans le jeu de Roberto De Zerbi. Selon lui, l’âge de l’attaquant gabonais pourrait peser dans la suite de la saison. «(quatre buts et trois passes décisives en Ligue 1 ).» explique-t-il. Cependant, avec l’enchainement des matchs, l’attaquant gabonais pourra-t-il tenir le rythme ?

« Mais la question que je me pose, c’est, est-ce que ce genre de joueurs dans ce genre de championnat et dans ce genre d’équipe moderne que réclame les entraineurs aujourd’hui, c’est-à-dire une participation accrue au jeu et au pressing défensif. Est-ce que ce genre de joueurs, ça peut coller », conclut-il. Avec l’enchainement des matchs, Pierre-Emerick Aubameyang a peu de repos sur ce début de saison. Avec la blessure d’Amine Gouiri, l’ancien joueur de Dortmund enchaine championnat et Coupe d’Europe. De plus, pendant la trêve, l’attaquant de 36 ans rejoint sa sélection et partira ensuite pour la Coupe d’Afrique des Nations avec le Gabon.