L’OM l'a empêché de partir, c'est le jackpot

L’OM l'a empêché de partir, c'est le jackpot

OM
parGuillaume Conte
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Enfin un poste où tout fonctionne à l'OM. Emerson vient d'enchainer une passe décisive à chaque match sur les trois dernières victoires marseillaises. Il est félicité pour la qualité de son travail.
Ce n’est pas forcément le premier nom qui vient quand on évoque les joueurs phares de l’Olympique de Marseille, ceux qui sont internationaux et ont un palmarès bien rempli. Mais Emerson fait le travail et reste l’une des meilleures recrues de ces dernières années à l’OM. Il était en effet arrivé pour moins d’un million d’euros de West Ham en 2025, et a depuis parfaitement rempli son rôle. Utilisé à chaque match cette saison en Ligue 1, il fait toujours preuve d’une grande régularité, et a même pris part à chaque victoire de la série en cours en championnat, en étant décisif.

Emerson est bien à l'OM et le dit

Contre Troyes, avec le brassard, face à Angers et Le Havre, il a délivré à chaque fois une passe décisive. Un joueur à l’état d’esprit irréprochable et qui n’a pas songé, malgré la situation, à quitter l’OM cet été. « Pour ma part, je n’ai jamais demandé à quitter l’OM, jamais (il insiste). Santos a formulé son intérêt, j’ai laissé les clubs discuter, puis j’ai parlé au mister (Bruno Genesio), à la direction. Ils voulaient que je reste, donc je suis resté et j’en suis heureux », avait confié Emerson à La Provence récemment.
Cette persévérance a été récompensée, et désormais, les attaquants marseillais seraient bien inspirés d’être prêts quand l’Italo-Brésilien déborde à gauche, en raison de la qualité de ses centres vantées par son compatriote Demetrius Ferreira, ancien latéral de l’OM. « Parfois, ton centre est bon mais les gens ne s’en aperçoivent pas parce qu’il n’y a personne dans la surface. Le joueur brésilien a déjà cette facilité, lui aussi vu la façon dont il enroule ses centres. C’est un très bon joueur, au profil intéressant. J’aime ce qu’il dégage et sa patte gauche. Il fait ce qu’il à faire », a reconnu Demetrius Ferreira dans les colonnes de La Provence, dans une prise de parole qui résume bien l’état d’esprit et la qualité du Brésilien depuis son arrivée à Marseille.

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