OL : Thiago Motta exige un trop gros salaire pour Lyon

OL : Thiago Motta exige un trop gros salaire pour Lyon

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parClaude Dautel
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Cité comme le premier candidat au poste d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais en cas de départ de Paulo Fonseca au Sporting, Thiago Motta s'est déjà mis hors jeu. En effet, l'ancien coach de la Juventus est trop gourmand financièrement.
La trêve internationale risque d'être chaude du côté du Groupama Stadium. C'est durant cette période que les dirigeants lyonnais devront finaliser l'éventuel départ de Paulo Fonseca vers le club de Lisbonne, et la signature d'un nouvel entraîneur. Tout cela alors qu'ensuite les matchs de Ligue 1 et de Ligue Europa s'enchaîneront jusqu'à la fin de l'année. Hugo Guillemet l'a révélé, l'entourage de Thiago Motta serait déjà venu aux renseignements, l'ancien joueur du PSG ne disant pas non à un retour en Ligue 1, mais cette fois comme entraîneur. Cependant, en Italie, bien peu croient que Thiago Motta acceptera les conditions financières de l'Olympique Lyonnais. Car le coach de 44 ans n'a pas du tout l'intention de revoir ses ambitions à la baisse.

L'OL ne veut pas se ruiner pour un entraîneur

Globalement, Thiago Motta réclame le même salaire que Paulo Fonseca à l'OL, à savoir autour de 300.000 euros par mois, mais avec un contrat longue durée. C'est ce qu'il a fait récemment savoir à la Fiorentina, qui s'était renseignée le concernant. Comme le précise Tuttosport, jusqu'à ces derniers jours, Thiago Motta était toujours payé par la Juventus, même s'il a quitté son poste en mars 2025. Incapable de s'entendre sur les conditions de son départ, le club italien avait donc choisi de continuer de lui régler sa rémunération, mais un accord a abouti et désormais Thiago Motta est libre de signer où il le souhaite.
Du côté de TMW, on précise qu'outre un appétit financier, l'ancien joueur du PSG a également des exigences sportives. « Motta avait clairement indiqué qu'il avait également des demandes précises concernant des changements d'effectif dès le mercato hivernal », précise le média italien en évoquant les discussions avec la Fiorentina. Autant de choses qui font qu'on voit mal Thiago Motta succéder à Paulo Fonseca si ce dernier s'en va.

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