OM : Le patron de CMA CGM va racheter un club surprise

Souvent présenté comme le possible repreneur de l'Olympique de Marseille, car il a l'argent pour, Rodolphe Saadé n'est pour l'instant pas sorti du bois, se contentant d'être un sponsor majeur de l'OM. Mais son nom circule désormais pas très loin de la cité phocéenne.

Alors que cette semaine l'arrivée d'un investisseur pour épauler Frank McCourt a de nouveau été évoquée, ce n'est toujours pas le patron de CMA CGM qui semble avoir décidé de franchir le pas. Depuis que son entreprise est devenue le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille, Rodolphe Saadé est considéré comme favori pour s'offrir un jour le club de la ville où est basée son entreprise. Mais si l'homme d'affaires français n'a pas bougé dans le dossier de l'OM, il se dit désormais qu'il pourrait racheter le club de rugby de Toulon, qui évolue dans le Top 14. C'est un influenceur marseillais, qui affirme que le propriétaire de CMA CGM va s'offrir l'équipe autrefois propriété de Mourad Boudjellah, qui en 2020 avait tenté de racheter l'Olympique de Marseille avec le fantasque Mohamed Ayachi Ajroudi.

De l'argent pour le rugby et pas pour l'OM ?

Choukry-TV, influenceur qui suit notamment l'OM, est affirmatif, Rodolphe Saadé va investir dans le rugby et pas dans le football. « Un acteur majeur de la ville de Marseille s’apprête à racheter un club. Je parle de la CMA CMG et du PDG Rodolphe Saadé. Il va racheter l’Olympique de Marseille ? Eh bien non ! Je vous le donne avant que ça sorte dans les journaux : Rodolphe Saadé va racheter le Rugby Club Toulonnais. », a lancé l'influenceur, qui intervient parfois sur RMC pour parler de l'OM. Actuellement, le RCT appartient à Bernard Lemaitre, un homme d'affaires français qui a fait fortune dans la biotechnologie. Du côté du club toulonnais, personne n'a réagi officiellement à cette sortie de Choukry-TV.

Il faut toutefois rappeler que les budgets ne sont pas du tout les mêmes lorsqu'il s'agit de racheter un club de football comme l'Olympique de Marseille par rapport à un club même important du Top 14. Mais pour l'instant, l'acquisition de l'OM ne semble toujours pas être la priorité numéro 1 de Rodolphe Saadé.