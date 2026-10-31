Rodolphe Saadé

OM : Le patron de CMA CGM va racheter un club surprise

OM
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Souvent présenté comme le possible repreneur de l'Olympique de Marseille, car il a l'argent pour, Rodolphe Saadé n'est pour l'instant pas sorti du bois, se contentant d'être un sponsor majeur de l'OM. Mais son nom circule désormais pas très loin de la cité phocéenne.
Alors que cette semaine l'arrivée d'un investisseur pour épauler Frank McCourt a de nouveau été évoquée, ce n'est toujours pas le patron de CMA CGM qui semble avoir décidé de franchir le pas. Depuis que son entreprise est devenue le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille, Rodolphe Saadé est considéré comme favori pour s'offrir un jour le club de la ville où est basée son entreprise. Mais si l'homme d'affaires français n'a pas bougé dans le dossier de l'OM, il se dit désormais qu'il pourrait racheter le club de rugby de Toulon, qui évolue dans le Top 14. C'est un influenceur marseillais, qui affirme que le propriétaire de CMA CGM va s'offrir l'équipe autrefois propriété de Mourad Boudjellah, qui en 2020 avait tenté de racheter l'Olympique de Marseille avec le fantasque Mohamed Ayachi Ajroudi.

De l'argent pour le rugby et pas pour l'OM ?

Choukry-TV, influenceur qui suit notamment l'OM, est affirmatif, Rodolphe Saadé va investir dans le rugby et pas dans le football. « Un acteur majeur de la ville de Marseille s’apprête à racheter un club. Je parle de la CMA CMG et du PDG Rodolphe Saadé. Il va racheter l’Olympique de Marseille ? Eh bien non ! Je vous le donne avant que ça sorte dans les journaux : Rodolphe Saadé va racheter le Rugby Club Toulonnais. », a lancé l'influenceur, qui intervient parfois sur RMC pour parler de l'OM. Actuellement, le RCT appartient à Bernard Lemaitre, un homme d'affaires français qui a fait fortune dans la biotechnologie. Du côté du club toulonnais, personne n'a réagi officiellement à cette sortie de Choukry-TV.

Lire aussi

OM : Ce défenseur avoue avoir joué « 26 matchs de merde »OM : Ce défenseur avoue avoir joué « 26 matchs de merde »
Il faut toutefois rappeler que les budgets ne sont pas du tout les mêmes lorsqu'il s'agit de racheter un club de football comme l'Olympique de Marseille par rapport à un club même important du Top 14. Mais pour l'instant, l'acquisition de l'OM ne semble toujours pas être la priorité numéro 1 de Rodolphe Saadé.
Articles Recommandés
Ol Cest Decide Fonseca Veut Rentrer Au Portugal
OL

OL : C’est décidé, Fonseca veut rentrer au Portugal

Le Havre Confirme La Demission De Son President
Le Havre

Le Havre confirme la démission de son président

Pelissier Au Havre La Rumeur Enfle
Le Havre

Pélissier au Havre, la rumeur enfle

Psg Un Titi Menace De Partir Luis Enrique Cede
PSG

PSG : Un Titi menace de partir, Luis Enrique cède

Fil Info

OL : C’est décidé, Fonseca veut rentrer au Portugal
Le Havre confirme la démission de son président
Pélissier au Havre, la rumeur enfle
PSG : Un Titi menace de partir, Luis Enrique cède
Troyes - Le Mans : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)
OL : Paulo Fonseca convoque un groupe avec des surprises
EdF : Andy Diouf assume le pari raté de Zidane
Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit
L’OL bien observé, Angers a repéré un piège

Derniers commentaires

Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit

mico378631 octobre 2026 à 20:53+ 641 Ne te fatigues pas c'est un encore un bruit de couloir.

Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit

Ne te fatigues pas c'est un encore un bruit de couloir.

Man City fixe un prix, le PSG veut Cherki gratuit

Primo, Cherki n'a pas envie d'aller au PSG et ce club prend ses désirs pour des réalités. Gratuit non mais...

PSG : Lucas Hernandez veut prolonger, Paris refuse

Attendons !Il est revenu à un bon niveau mais il faut qu'il confirme

PSG : Le Barça trouve son prochain défenseur, Paris ne va pas aimer

Encore

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Rennes logo
Rennes
16951320191
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Nice logo
Nice
14942313121
8Lens logo
Lens
13941416133
9Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
10Lorient logo
Lorient
128332761
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading