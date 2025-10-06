ICONSPORT_272756_0079
Matt O'Riley

OM : Benatia, son coup de génie qui épate De Zerbi

OM06 oct. , 22:00
parCorentin Facy
0
Recruté en prêt dans les ultimes heures du mercato estival, Matt O’Riley s’impose déjà comme un joueur essentiel aux yeux de Roberto De Zerbi à l’OM. Le Danois a séduit tout le monde en Provence.
Arrivé sur la pointe des pieds à l’Olympique de Marseille avec la lourde mission de remplacer Adrien Rabiot, Matt O’Riley a déjà fait oublier l’international français, vendu à l’AC Milan en fin de mercato. Du haut de ses 24 ans, le milieu de terrain danois est plutôt du genre discret, sur le terrain mais aussi en dehors. Titulaire surprise à Madrid face au Real en Ligue des Champions, le joueur prêté par Brighton n’est plus sorti du onze de départ depuis. Aligné d’entrée contre le PSG, Strasbourg, l’Ajax ou encore Metz, il vient de livrer sa meilleure performance avec l’OM contre les Grenats avec un but et une passe décisive.
Dans son édition du jour, L’Equipe le confirme, Matt O’Riley est déjà adopté à l’OM où il fait office de taulier quelques semaines seulement après son arrivée. « O'Riley a déjà montré un sacré tempérament pour s'imposer dans l'équipe en l'espace de quelques semaines seulement (6 matches, 5 titularisations) » note le quotidien national avant de poursuivre. « Son énorme volume de jeu est essentiel dans le jeu prôné par Roberto De Zerbi et il n'est pas anodin de remarquer qu'il est l'un des milieux les plus utilisés jusque-là » abonde notre confrère Baptiste Chaumier.

O'Riley, le milieu parfait pour De Zerbi

« Ce que nous apporte O’Riley ? Déjà, il est gaucher et ça compte dans notre manière de jouer. Son positionnement du corps est différent d’Hojbjerg, il peut s’insérer dans le jeu et marquer des buts. Je suis content car Kondo va revenir, Vermeeren est très fort, Gomes peut aussi jouer à ce poste. Il y a du choix » expliquait d’ailleurs Roberto De Zerbi après la victoire de l’OM à Metz. Avec un joueur tel que Matt O’Riley à sa disposition, l’entraîneur phocéen est comblé. Il peut féliciter sur ce coup le travail de Medhi Benatia, lequel a bouclé ce renfort gratuitement et en un temps record après l’épisode Adrien Rabiot, vendu sur le gong en Italie. Reste à voir si Marseille tentera de recruter définitivement l’international danois l’été prochain. Brighton n’ayant pas accepté d’inclure une option d’achat, cela ne sera à priori pas chose aisée. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_265299_0015
OL

Textor viré, Botafogo se fâche

ol fofana a prix reduit liverpool a un plan diabolique iconsport 266826 0725 397643
OL

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

ICONSPORT_256735_0302
TV

Beinsports et la Ligue 1, rendez-vous au tribunal !

ICONSPORT_270064_0223
OM

OM : Nayef Aguerd rassure tout le monde

Fil Info

23:00
Textor viré, Botafogo se fâche
22:30
L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé
21:40
Beinsports et la Ligue 1, rendez-vous au tribunal !
21:20
OM : Nayef Aguerd rassure tout le monde
21:00
Ça dégénère à l’OL, Tolisso calme tout le monde
20:40
Le PSG fou de rage contre la FFF à cause de Barcola
20:20
OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?
20:00
Le PSG a déniché un prodige en Belgique
19:40
ASSE : Une inquiétante disparition à Saint-Etienne

Derniers commentaires

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

C'est quoi ces commentaires stupides cités par l'article ? 1) "Dans un monde normal : rouge + peno." 2) "Rouge et penalty, il n’y a pas débat : c’est une annihilation d’occasion de but dans la surface." Il n'y a pas eu annihilation d'occasion car Fofana a quand même tiré. Donc "dans un monde normal", cette action ne vaut qu'un jaune. Et comme elle ne vaut qu'un jaune, la VAR n'a pas à intervenir. Des actions similaires ont été arbitrées de la même façon par le passé - Le fameux cas Juan Bernat (PSG) sur le marseillais Clauss, qui a fait scandale - Le marseillais Balerdi qui pousse Emegha (Strasbourg) filant au but lors du dernier OM-RCS, ce qui est passé largement inaperçu (tiens tiens...)

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Si fofana était plus epais il serait jamais tomber

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Non rien puisque c'est pas une action qui peut blesser le joueur

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

On donne penalty si y a une main dans la surface, ou si y a une faute qui peux être dangereux, pour des petites poussette ou épaule contre épaule on donne pas penalty

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Vue comment il est fin avec le mistral il tombe aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading