OM : Benatia, son coup de génie qui épate De Zerbi

C'est quoi ces commentaires stupides cités par l'article ? 1) "Dans un monde normal : rouge + peno." 2) "Rouge et penalty, il n’y a pas débat : c’est une annihilation d’occasion de but dans la surface." Il n'y a pas eu annihilation d'occasion car Fofana a quand même tiré. Donc "dans un monde normal", cette action ne vaut qu'un jaune. Et comme elle ne vaut qu'un jaune, la VAR n'a pas à intervenir. Des actions similaires ont été arbitrées de la même façon par le passé - Le fameux cas Juan Bernat (PSG) sur le marseillais Clauss, qui a fait scandale - Le marseillais Balerdi qui pousse Emegha (Strasbourg) filant au but lors du dernier OM-RCS, ce qui est passé largement inaperçu (tiens tiens...)
Si fofana était plus epais il serait jamais tomber
Non rien puisque c'est pas une action qui peut blesser le joueur
On donne penalty si y a une main dans la surface, ou si y a une faute qui peux être dangereux, pour des petites poussette ou épaule contre épaule on donne pas penalty
Vue comment il est fin avec le mistral il tombe aussi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|8
|13
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|7
|5
|0
|2
|7
|14
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|9
|5
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|16
|12
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|11
|7
|3
|2
|2
|4
|14
|10
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|11
|12
|10
|7
|2
|4
|1
|-1
|9
|10
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|8
|7
|2
|2
|3
|-3
|9
|12
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|8
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|7
|1
|2
|4
|-8
|3
|11
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓 𝑴𝒂𝒕𝒕 🦸 Combatif, travailleur et décisif (𝟭 𝗯𝘂𝘁 et 𝟭 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗶𝘀𝗶𝘃𝗲), l’international 🇩🇰 a rayonné lors de #FCMOM ! 🔥 𝐌𝐚𝐭𝐭 𝐎’𝐑𝐢𝐥𝐞𝐲 est l'𝑯𝒐𝒎𝒎𝒆 𝒅𝒖 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 by @ParionsSport_EL 🥇