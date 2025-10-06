OM : Benatia, son coup de génie qui épate De Zerbi

Recruté en prêt dans les ultimes heures du mercato estival, Matt O’Riley s’impose déjà comme un joueur essentiel aux yeux de Roberto De Zerbi à l’OM. Le Danois a séduit tout le monde en Provence.

Arrivé sur la pointe des pieds à l’Olympique de Marseille avec la lourde mission de remplacer Adrien Rabiot, Matt O’Riley a déjà fait oublier l’international français, vendu à l’AC Milan en fin de mercato. Du haut de ses 24 ans, le milieu de terrain danois est plutôt du genre discret, sur le terrain mais aussi en dehors. Titulaire surprise à Madrid face au Real en Ligue des Champions, le joueur prêté par Brighton n’est plus sorti du onze de départ depuis. Aligné d’entrée contre le PSG, Strasbourg, l’Ajax ou encore Metz, il vient de livrer sa meilleure performance avec l’OM contre les Grenats avec un but et une passe décisive.

Dans son édition du jour, L’Equipe le confirme, Matt O’Riley est déjà adopté à l’OM où il fait office de taulier quelques semaines seulement après son arrivée. « O'Riley a déjà montré un sacré tempérament pour s'imposer dans l'équipe en l'espace de quelques semaines seulement (6 matches, 5 titularisations) » note le quotidien national avant de poursuivre. « Son énorme volume de jeu est essentiel dans le jeu prôné par Roberto De Zerbi et il n'est pas anodin de remarquer qu'il est l'un des milieux les plus utilisés jusque-là » abonde notre confrère Baptiste Chaumier.

O'Riley, le milieu parfait pour De Zerbi

« Ce que nous apporte O’Riley ? Déjà, il est gaucher et ça compte dans notre manière de jouer. Son positionnement du corps est différent d’Hojbjerg, il peut s’insérer dans le jeu et marquer des buts. Je suis content car Kondo va revenir, Vermeeren est très fort, Gomes peut aussi jouer à ce poste. Il y a du choix » expliquait d’ailleurs Roberto De Zerbi après la victoire de l’OM à Metz. Avec un joueur tel que Matt O’Riley à sa disposition, l’entraîneur phocéen est comblé. Il peut féliciter sur ce coup le travail de Medhi Benatia, lequel a bouclé ce renfort gratuitement et en un temps record après l’épisode Adrien Rabiot, vendu sur le gong en Italie. Reste à voir si Marseille tentera de recruter définitivement l’international danois l’été prochain. Brighton n’ayant pas accepté d’inclure une option d’achat, cela ne sera à priori pas chose aisée.