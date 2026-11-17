L'OM va encore devoir vendre cet hiver. Le club phocéen est loin d'être tiré d'affaire et les supporters doivent se préparer à du mouvement lors du prochain mercato.

L' Olympique de Marseille va beaucoup mieux sur le plan sportif. La dynamique est très bonne et Bruno Genesio a de quoi travailler plus sereinement. Mais l'entraîneur de l'OM sait que les périodes d'accalmie sont courtes dans la cité phocéenne. Cet hiver, lors du mercato, des ventes seront encore nécessaires, au grand dam de l'ancien coach du LOSC. Ce dernier doit déjà composer avec les moyens du bord et n'avait pas pu recruter l'été dernier. La direction de l'OM doit impérativement se conformer aux exigences de la DNCG et de l'UEFA, sous peine de graves sanctions, et les efforts à fournir restent importants à Marseille.

L'OM encore très loin d'être guéri

Selon les dernières informations d'Adrien Pittore de Massilia Zone, la masse salariale de l'Olympique de Marseille doit en effet encore passer d'environ 100 millions d'euros à 80 millions d'euros. Dans ce contexte, Igor Paixão, Amine Gouiri, Pierre-Emile Højbjerg et Geoffrey Kondogbia sont sur le départ, avec une priorité accordée aux deux derniers cités. De nouveaux joueurs importants pourraient donc quitter le club, ce qui affaiblirait de facto le niveau de l'équipe phocéenne. À noter que Marseille, si la situation s'améliore peu à peu auprès de la DNCG, pourrait se permettre de se renforcer un peu cet hiver, ce qui aurait le mérite de rassurer Bruno Genesio.