Estevao arrive au PSG, une vidéo relance tout
PSG•
Le PSG devrait tenter quelques coups dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Estevao est notamment courtisé par le club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain sera l'un des clubs à suivre cet hiver lors du mercato. Si le club de la capitale ne prévoit pas de révolutionner son effectif, les champions d'Europe resteront attentifs aux opportunités du marché. D'autant que l'absence de Khvicha Kvaratskhelia devrait encore se prolonger et que le Géorgien ne sera pas facile à remplacer... La cellule de recrutement du PSG hésite donc encore à passer concrètement à l'action dans ce secteur de jeu. Mais une chose est sûre : Estevao fait partie des joueurs suivis. Le Brésilien coche pas mal de cases et pourrait même arriver en prêt en provenance de Chelsea.
Estevao au PSG, il a déjà le sourire
Ces dernières heures, le Brésilien était de la partie avec sa sélection pour une rencontre amicale face à Singapour. En marge de cette rencontre, le crack de Chelsea a notamment été interrogé sur son avenir en zone mixte. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le Brésilien a esquissé un sourire qui en dit long lorsque le nom du PSG a été prononcé. De quoi y voir un signe en faveur d'une prochaine arrivée dans la capitale ? On le saura peut-être très bientôt.
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En tout cas, nul doute qu'une arrivée d'Estevao aurait le mérite d'apporter une belle valeur ajoutée à l'effectif de Luis Enrique. Encore jeune et doté d'une belle marge de progression, l'ancien joueur de Palmeiras a soif d'apprendre au plus haut niveau. Luis Enrique pourrait bien être l'entraîneur idéal pour l'aider à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Encore sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2033, le Brésilien serait toutefois difficile à déloger définitivement sans une offre XXL. Affaire à suivre.
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Le kyks boude déjà en bleu car il veut pas jouer ailier donc je vois pas le Real prendre un 9 pur comme Haaland.
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Allez c’est reparti 🤣🤣
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On a pas mal de nonchalance dans l'effectif et 2-3 bons gros fainéants qui font même pas semblant de presser. On l'a vu à Paris, même un seul qui fait pas le taff ça suffira pas au très au niveau.
Surprise à l'OL, Openda jeté dehors
Non mais sérieux, vous le faites exprès. Arrêtez de colporter chaque putain de rumeur comme si c'était parole d'évangile... Faites preuve de bon sens. Il n'y a qu'1 seul 9 à l'OL, il s'est parfaitement intégré à l'OL et à son style, il est sur le point de faire son retour tant attendu et vous croyez que Vicens va lui indiquer l sortie et se priver d'un vrai 9 expérimenté !!!
Ligue 1
Saison régulière
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