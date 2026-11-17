Le PSG devrait tenter quelques coups dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Estevao est notamment courtisé par le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain sera l'un des clubs à suivre cet hiver lors du mercato . Si le club de la capitale ne prévoit pas de révolutionner son effectif, les champions d'Europe resteront attentifs aux opportunités du marché. D'autant que l'absence de Khvicha Kvaratskhelia devrait encore se prolonger et que le Géorgien ne sera pas facile à remplacer... La cellule de recrutement du PSG hésite donc encore à passer concrètement à l'action dans ce secteur de jeu. Mais une chose est sûre : Estevao fait partie des joueurs suivis. Le Brésilien coche pas mal de cases et pourrait même arriver en prêt en provenance de Chelsea.

Estevao au PSG, il a déjà le sourire

Ces dernières heures, le Brésilien était de la partie avec sa sélection pour une rencontre amicale face à Singapour. En marge de cette rencontre, le crack de Chelsea a notamment été interrogé sur son avenir en zone mixte. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le Brésilien a esquissé un sourire qui en dit long lorsque le nom du PSG a été prononcé. De quoi y voir un signe en faveur d'une prochaine arrivée dans la capitale ? On le saura peut-être très bientôt.

En tout cas, nul doute qu'une arrivée d'Estevao aurait le mérite d'apporter une belle valeur ajoutée à l'effectif de Luis Enrique. Encore jeune et doté d'une belle marge de progression, l'ancien joueur de Palmeiras a soif d'apprendre au plus haut niveau. Luis Enrique pourrait bien être l'entraîneur idéal pour l'aider à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Encore sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2033, le Brésilien serait toutefois difficile à déloger définitivement sans une offre XXL. Affaire à suivre.