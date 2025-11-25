ICONSPORT_271638_0248
L'OM humilié par la Belgique, il ne le tolérera pas

OM25 nov. , 17:00
parHadrien Rivayrand
L'OM affronte Newcastle ce mardi soir en Ligue des champions. Un match très important pour les Phocéens, même si ce match ne sera pas encore décisif pour une place en barrages.
L'OM a une immense pression sur les épaules avant d'affronter Newcastle ce mardi soir en Ligue des champions sur la pelouse du Stade Vélodrome. Mal en point au classement, les hommes de Roberto De Zerbi doivent viser la victoire. Cependant, cette rencontre face aux Magpies ne sera pas encore décisive pour une qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Après la rencontre contre Newcastle, l'Olympique de Marseille sera notamment aux prises avec deux clubs belges : l'Union Saint-Gilloise et Bruges. Deux rencontres que les Phocéens devront absolument gagner. Et ce n'est pas Eric Di Meco qui dira le contraire.

L'OM attendu au tournant

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet envoyé un message clair aux Phocéens : « En voyant la prestation de l’OM face à l’Atalanta, j’ai pris une grande claque. C’est en ce sens que le match contre Newcastle est important. Mon propos depuis quelques semaines, c’est que j’attends que De Zerbi ait toute son équipe. Je pense que cette année, l’OM a un effectif intéressant. (…) Or, pour le moment, Medina n’a pas pu jouer, Aguerd a été blessé et l’est encore, j’attends de revoir Gouiri. (…) Mais, si avec notre budget, nous ne sommes pas capables de gagner contre des équipes belges, nous n’avons rien à faire en barrages ».

Si ces matchs s'annoncent ouverts, il ne faudra par contre pas les prendre à la légère. Monaco s'est par exemple cassé lourdement les dents à Bruges et l'Union Saint-Gilloise est première du championnat belge. Avant cela, il faudra essayer de faire plier Newcastle ce mardi soir, qui avancera en confiance au Stade Vélodrome après son succès le week-end passé en Premier League contre Manchester City.
