OM : Robinio Vaz à Strasbourg, les supporters vont hurler

OM25 nov. , 13:00
parGuillaume Conte
19
Pépite de l'OM et de la Ligue 1, Robinio Vaz se fait déjà très courtisé en Europe. Son prix grimpe, mais un scénario glaçant se dessine aussi pour son avenir.
Enorme promesse du club marseillais, Robinio Vaz se fait un nom et un prénom à l’OM. Profitant des méformes ou des absences, l’ancien joueur du FC Sochaux se montre à son avantage et fait fructifier les minutes mises à sa disposition par Roberto De Zerbi. Le club phocéen ne compte pas le griller, mais il est impossible de ne pas constater ses progrès et sa confiance grandissante à chaque match.
Comme souvent avec les jeunes joueurs qui percent en Ligue 1 ailleurs qu’au PSG, la crainte est de le voir rapidement faire ses valises avec un gros transfert. Selon le média anglais Caughtoffside, Arsenal et Chelsea sont déjà sur les rangs en vue d’un recrutement à la fin de la saison, surtout si Vaz continue sur sa lancée et se met en évidence en Ligue des Champions.

Acheté 200.000 euros, revendu 20 ME ?

Un premier montant est dévoilé, et il serait entre 20 et 30 millions d’euros. Pas mal pour un joueur recruté pour 200.000 euros en provenance du Doubs à l’été 2024. La presse britannique l’assure, c’est Chelsea qui a pris les devants dans ce dossier, les Blues ayant bien l’intention de ne pas laisser passer une pépite du championnat de France, une compétition toujours très apprécié par les scouts londoniens.
Rien n’indique que l’OM sera vendeur, mais en cas de grosse offre, une arrivée de Vaz dès l’été prochain à Stamford Bridge n’est pas à écarter. Et cela malgré l’effectif pléthorique de Chelsea en attaque. Comme souvent avec ses très jeunes joueurs, et le natif de Mantes-la-Jolie n’a que 18 ans, un prêt pourrait bien être de mise. De là à le voir rejoindre Strasbourg, club avec qui Chelsea a le plus échangé de joueurs depuis deux ans, il y a un pas que les supporters marseillais n’aimeraient clairement pas voir. Strasbourg et Chelsea ont bien évidemment le même actionnaire : BlueCo.
Mais il n’y a pas de sentiment dans le football business, et Vaz pourrait bien ne pas avoir le choix si ce scénario devait avoir lieu. D’autant que les exemples sont nombreux de joueurs prêtés par Chelsea à Strasbourg (Sarr, Penders, Petrovic, Amougou, Chilwell, Paez) et qui ont parfois réussi à ensuite gagner leur place chez les Blues après ce passage presque obligé.
R. Vaz

R. Vaz

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs12
Buts4
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
19
