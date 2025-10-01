L’OM gifle l’Ajax, il pousse un gros coup de gueule

Large vainqueur de l’Ajax Amsterdam mardi en Ligue des Champions (4-0), l’OM a impressionné une partie des observateurs. Certains au contraire relativisent le succès olympien en raison de la faiblesse des Néerlandais.

Battu sur la pelouse du Real Madrid les armes à la main il y a deux semaines, l’Olympique de Marseille a pris ses premiers points en Ligue des Champions cette saison. Face à une faible équipe de l’Ajax Amsterdam, l’équipe de Roberto De Zerbi n’a pas fait de détails en s’imposant 4-0. L’OM menait 3-0 dès la mi-temps et a affiché une supériorité inattendue contre les Néerlandais. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Johan Micoud a tenté de relativiser la domination marseillaise, appuyant notamment sur le fait qu’avec 13 tentatives, l’Ajax avait davantage frappé au but que l’OM.

Un constat qui a étonné Nicolas Villas. Pour l’ancien journaliste de RMC et désormais chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, il est totalement incompréhensible de relativiser un tel succès tant il est rare de voir un club français coller un score aussi large en coupe d’Europe et plus encore en Ligue des Champions. « 13 tirs pour l’Ajax ? Il faut regarder aussi la qualité des tirs… 1,15 d’XG pour l’OM, 0,75 pour l’Ajax, c’est ça qu’il faut voir. Si tu as cette différence, c’est que les plus belles occases ont été pour Marseille. C’est une soirée de Ligue des Champions, tu gagnes 4-0 contre l’Ajax en pliant le match dès la mi-temps, on ne va quand même pas faire les pisse-froids » s’est étonné celui qui intervient aussi sur Winamax, avant de poursuivre.

« Moi l’OM m’a impressionné franchement, c’est un match de Ligue des Champions, tu gagnes 4-0 en jouant tranquille » abonde Nicolas Villas, totalement séduit par ce qu’il a vu de la part de l’Olympique de Marseille mardi au Vélodrome contre l’Ajax Amsterdam, malgré une fin de match moins dominée et c’est compréhensible au vu du score large. Du côté des supporters de l’OM, on se rangera en tout cas derrière l’avis de Nicolas Villas et on savoure comme il se doit un tel succès européen.