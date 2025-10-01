ICONSPORT_272416_0129

L'OM tient un nouveau monstre

OM01 oct. , 11:40
parNathan Hanini
6
L’Olympique de Marseille n’a pas tremblé ce mardi soir en Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam. Les Olympiens ont largement battu les Néerlandais 4-0. Pour sa première titularisation, le jeune Arthur Vermeeren ne veut pas s’enflammer.
Soirée parfaite pour l’OM du côté du Vélodrome ce mardi soir face à l’Ajax Amsterdam, les hommes de Roberto de Zerbi n’ont pas tremblé. Une victoire nette contre le club néerlandais pour récupérer les premiers points dans cette campagne de Ligue des champions. Outre une défense solide, le club de la cité phocéenne impressionne par son armada offensive. Une troisième victoire consécutive de rang pour bien terminer le mois de septembre. Arthur Vermeeren a connu sa première titularisation du côté de l’OM lors de ce match et le moins que l'on puisse dire est qu'il a fait forte impression.
Arthur est un super joueur. On l'a manqué un an avant. On avait essayé de le prendre déjà l'année passée et, malheureusement, on n'avait pas réussi. C'est un top joueur. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Première au Vélodrome, on lui a tous parlé un peu pour le rassurer, mais dans ses yeux, tu sentais quelqu'un de très tranquille.
- Medhi Benatia au sujet d'Arthur Vermeeren après la rencontre 
Le jeune belge est arrivé cet été en provenance de Leipzig en prêt. Mais le deal concernant la venue du belge est encore flou. Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille a placé une option d’achat à 20 millions d’euros sur le joueur. À la fin de la rencontre, le milieu belge de 20 ans a partagé son ressenti sur sa première titularisation. « Je me suis senti très bien. Le match était aussi très bien, avec l’ambiance au Vélodrome. On est très content avec la victoire. C’est encore très tôt, mais on prend les matches un par un, on tente de gagner tous les matches, » explique Arthur Vermeeren au micro de Canal + après la victoire.
Le Belge ne veut pas s’enflammer, conscient que tout peut aller très vite cette saison. Mais Roberto De Zerbi a besoin d’un groupe étoffé pour jouer sur plusieurs tableaux cette saison. En Ligue 1, l’OM veut au minimum faire aussi bien que l’an passé. Avec la Coupe d’Afrique des Nations et l’entrée en lice en Coupe de France à l’hiver, le technicien italien pourra compter sur Arthur Vermeeren.
6
Derniers commentaires

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

ton cerveau aussi est en crise

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

honnêtement reds69 n'a rien a envier a reds13

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

on sait que ça te fait mal au cul

OL : Un plan anti-Fofana mis en place en Ligue 1

arrete d'inventer et pour le moment greenwood c'est un but ds le jeu et c'etait hier dc dose

L'OM vise un énorme renfort, Lyon s'y oppose

Lyon ne fait pas le poids si on compare les 2 projets et les effectifs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

