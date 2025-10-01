L'OM tient un nouveau monstre

Arthur est un super joueur. On l'a manqué un an avant. On avait essayé de le prendre déjà l'année passée et, malheureusement, on n'avait pas réussi. C'est un top joueur. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Première au Vélodrome, on lui a tous parlé un peu pour le rassurer, mais dans ses yeux, tu sentais quelqu'un de très tranquille.- Medhi Benatia au sujet d'Arthur Vermeeren après la rencontre
Lyon ne fait pas le poids si on compare les 2 projets et les effectifs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Vermeeren face à l’Ajax c’est : - 1 passe décisive - 66 ballons touchés / 3 perdus - 95% de passes réussies (53/56) - 4 duels remportés Le gros pari de RDZ et les chiffres donnent du sens à ce qu’on a pu voir. Un gros volume et une justesse technique parfaite pour le jeu.