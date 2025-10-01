L'OM tient un nouveau monstre

L’Olympique de Marseille n’a pas tremblé ce mardi soir en Ligue des champions face à l’Ajax Amsterdam. Les Olympiens ont largement battu les Néerlandais 4-0. Pour sa première titularisation, le jeune Arthur Vermeeren ne veut pas s’enflammer.

Soirée parfaite pour l’OM du côté du Vélodrome ce mardi soir face à l’Ajax Amsterdam, les hommes de Roberto de Zerbi n’ont pas tremblé. Une victoire nette contre le club néerlandais pour récupérer les premiers points dans cette campagne de Ligue des champions. Outre une défense solide, le club de la cité phocéenne impressionne par son armada offensive. Une troisième victoire consécutive de rang pour bien terminer le mois de septembre. Arthur Vermeeren a connu sa première titularisation du côté de l’OM lors de ce match et le moins que l'on puisse dire est qu'il a fait forte impression.

Arthur est un super joueur. On l'a manqué un an avant. On avait essayé de le prendre déjà l'année passée et, malheureusement, on n'avait pas réussi. C'est un top joueur. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Première au Vélodrome, on lui a tous parlé un peu pour le rassurer, mais dans ses yeux, tu sentais quelqu'un de très tranquille. - Medhi Benatia au sujet d'Arthur Vermeeren après la rencontre

Le jeune belge est arrivé cet été en provenance de Leipzig en prêt. Mais le deal concernant la venue du belge est encore flou. Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille a placé une option d’achat à 20 millions d’euros sur le joueur. À la fin de la rencontre, le milieu belge de 20 ans a partagé son ressenti sur sa première titularisation. « Je me suis senti très bien. Le match était aussi très bien, avec l’ambiance au Vélodrome. On est très content avec la victoire. C’est encore très tôt, mais on prend les matches un par un, on tente de gagner tous les matches, » explique Arthur Vermeeren au micro de Canal + après la victoire.

Le Belge ne veut pas s’enflammer, conscient que tout peut aller très vite cette saison. Mais Roberto De Zerbi a besoin d’un groupe étoffé pour jouer sur plusieurs tableaux cette saison. En Ligue 1, l’OM veut au minimum faire aussi bien que l’an passé. Avec la Coupe d’Afrique des Nations et l’entrée en lice en Coupe de France à l’hiver, le technicien italien pourra compter sur Arthur Vermeeren.