OM-Ajax : Canal+ change de chaîne et perd 1 million de téléspectateurs

L'affiche entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax Amsterdam a tenu ses promesses sur le plan sportif, et les téléspectateurs se sont régalés. Mais Canal+ a perdu du monde en route depuis le Madrid-OM d'il y a deux semaines.

Pour le grand retour de l' OM en Ligue des champions, et compte tenu de l'affiche, Canal+ avait diffusé sur sa chaîne premium la rencontre entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Et ce soir-là, la victoire madrilène avait été regardée par un peu plus de 2 millions de téléspectateurs, et 11% de part d'audience, faisant de Canal+ la deuxième chaîne la plus regardée en France. Mais, pour le premier match au Vélodrome dans cette C1, Canal+ avait envoyé OM-Ajax sur Canal+ Foot et cela s'est tout de même fait sentir puisque ce mercredi, la chaîne du groupe Bolloré a révélé ses différentes audiences. Globalement, OM-Ajax a attiré presque un million de téléspectateurs en moins par rapport à Real-OM.

L'OM attire du monde sur Canal+ Foot

Plus précisément, le triomphe de l'Olympique de Marseille face au légendaire club néerlandaise a été regardé par 1,1 million de téléspectateurs, soit 7 % de part d'audience. Selon les spécialistes des audiences, il s'agit d'une audience correcte, mais pas exceptionnelle pour Canal+ Sport. Ce mercredi soir, le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sera diffusé sur Canal+ premium, il sera donc impossible de comparer les deux audiences, sachant que lors du premier match de Ligue des champions, Madrid-OM avait fait nettement plus que PSG-Atalanta.

Pour Canal+, qui dépense 480 millions d'euros par an pour diffuser la Ligue des champions, tout cela est évidemment très important. D'autant que l'UEFA s'apprête à lancer l'appel d'offres pour la période débutant en 2027. Et la chaîne cryptée pourrait devoir faire face à Amazon, Netflix et autres monstres venus des États-Unis.