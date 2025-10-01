ICONSPORT_272416_0145

OM-Ajax : Canal+ change de chaîne et perd 1 million de téléspectateurs

TV01 oct. , 13:20
parClaude Dautel
0
L'affiche entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax Amsterdam a tenu ses promesses sur le plan sportif, et les téléspectateurs se sont régalés. Mais Canal+ a perdu du monde en route depuis le Madrid-OM d'il y a deux semaines.
Pour le grand retour de l'OM en Ligue des champions, et compte tenu de l'affiche, Canal+ avait diffusé sur sa chaîne premium la rencontre entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Et ce soir-là, la victoire madrilène avait été regardée par un peu plus de 2 millions de téléspectateurs, et 11% de part d'audience, faisant de Canal+ la deuxième chaîne la plus regardée en France. Mais, pour le premier match au Vélodrome dans cette C1, Canal+ avait envoyé OM-Ajax sur Canal+ Foot et cela s'est tout de même fait sentir puisque ce mercredi, la chaîne du groupe Bolloré a révélé ses différentes audiences. Globalement, OM-Ajax a attiré presque un million de téléspectateurs en moins par rapport à Real-OM.

L'OM attire du monde sur Canal+ Foot

Plus précisément, le triomphe de l'Olympique de Marseille face au légendaire club néerlandaise a été regardé par 1,1 million de téléspectateurs, soit 7 % de part d'audience. Selon les spécialistes des audiences, il s'agit d'une audience correcte, mais pas exceptionnelle pour Canal+ Sport. Ce mercredi soir, le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain sera diffusé sur Canal+ premium, il sera donc impossible de comparer les deux audiences, sachant que lors du premier match de Ligue des champions, Madrid-OM avait fait nettement plus que PSG-Atalanta. 
Pour Canal+, qui dépense 480 millions d'euros par an pour diffuser la Ligue des champions, tout cela est évidemment très important. D'autant que l'UEFA s'apprête à lancer l'appel d'offres pour la période débutant en 2027. Et la chaîne cryptée pourrait devoir faire face à Amazon, Netflix et autres monstres venus des États-Unis.
0
Articles Recommandés
ldc barca psg en octobre le calendrier complet de paris iconsport 267396 0748 398067
Ligue des Champions

TV : Barça - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ol john textor vire de partout il est ecoeure iconsport 265299 0156 398513
OL

Une manif contre John Textor, la fin est proche

ICONSPORT_271946_0475
RCSA

Un record totalement fou pour Strasbourg

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Les joueurs ont pris une gifle dans le vestiaire

Fil Info

15:40
TV : Barça - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
15:30
Une manif contre John Textor, la fin est proche
15:00
Un record totalement fou pour Strasbourg
14:30
ASSE : Les joueurs ont pris une gifle dans le vestiaire
14:00
Riolo règle son compte au Real Madrid
13:40
PSG : Un homme a évité un désastre au Paris SG
13:00
L'OL seul leader, l'arbitrage a vraiment faussé la Ligue 1
12:40
L'OM vise un énorme renfort, Lyon s'y oppose
12:20
PSG : Lucas Chevalier a fait une promesse

Derniers commentaires

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

ton cerveau aussi est en crise

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

honnêtement reds69 n'a rien a envier a reds13

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

on sait que ça te fait mal au cul

OL : Un plan anti-Fofana mis en place en Ligue 1

arrete d'inventer et pour le moment greenwood c'est un but ds le jeu et c'etait hier dc dose

L'OM vise un énorme renfort, Lyon s'y oppose

Lyon ne fait pas le poids si on compare les 2 projets et les effectifs

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading