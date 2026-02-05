ICONSPORT_266862_0016

OM : Tochukwu Nnadi a un très gros défaut

OM05 févr. , 17:00
parCorentin Facy
Désireux de muscler son milieu de terrain cet hiver, l’OM a recruté Quinten Timber, Himad Abdelli mais aussi Tochukwu Nnadi, encore méconnu du grand public en France. Un joueur qui va devoir gommer certains défauts pour s’imposer à Marseille.
Comme souvent, le mercato hivernal a été agité à l’Olympique de Marseille, qui a profité de cette fenêtre du mois de janvier pour dégraisser en se séparant de nombreux indésirables (Maupay, Lirola, Blanco, Garcia). Dans le sens des arrivées, il y a également eu du mouvement. Ethan Nwaneri a été prêté par Arsenal tandis que Quinten Timber, Himad Abdelli et Tochukwu Nnadi ont été achetés pour densifier le milieu de terrain et ainsi compenser les départs d’Angel Gomes, Matt O’Riley et Darryl Bakola.
Les premiers pas de Timber sont encourageants et Abdelli est déjà connu des observateurs de la Ligue 1 après son passage à Angers. En revanche, le flou est total sur le profil ainsi que sur le niveau de Nnadi. Son compatriote Wilson Oruma, passé par l’OM de 2005 à 2008, a dressé un portrait-robot de l’ex-joueur de Zulte Waregem sur le site Africa Foot. Pour l’ex-milieu de terrain de l’OM, Tochukwu Nnadi va notamment devoir apprendre à se canaliser pour écoper de moins de cartons jaunes s’il veut s’imposer à Marseille.
« Tochukwu Nnadi est un joueur de devoir, admirable de puissance physique et athlétique. C’est un jeune qui a du coffre et qui peut couvrir plusieurs espaces sur le terrain. Il est doté d’une agressivité qui lui permet de grapiller beaucoup de ballons. Il a un bon pied droit qui lui donne la possibilité de bien relancer le jeu et d’accompagner les actions offensives » a d’abord expliqué Wilson Oruma pour commencer par les qualités du néo-Olympien avant de poursuivre.
Nnadi exagère parfois avec son excès d’engagement
« Après, il doit améliorer la gestion de ses efforts. Certes, il apporte une certaine intensité au jeu de son équipe dans la répétition des efforts, mais il exagère parfois avec son excès d’engagement. C’est un jeune joueur et je pense qu’il va se servir de la pression qui règne à Marseille pour grandir dans son jeu. Une chose est certaine, c’est que Tochukwu va apporter la grinta, la fraîcheur et l’insouciance au milieu de terrain du club marseillais. Vu les objectifs de l’OM cette saison, ils avaient besoin d’un tel joueur » est convaincu Wilson Oruma. Une présentation qui donne envie de découvrir Tochukwu Nnadi, lequel figurera dans le groupe marseillais pour la première fois à l’occasion du Classique face au PSG ce dimanche.

