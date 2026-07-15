L'OM fracasse la rumeur sur Medhi Benatia

L'OM fracasse la rumeur sur Medhi Benatia

OM15 juil. , 16:50
parClaude Dautel
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Mehdi Benatia a beau avoir quitté l'OM en fin de saison, l'ancien conseiller de Pablo Longoria était annoncé comme le conseiller spécial du club phocéen pour réussir des ventes. Tout cela a été démenti.
L'Olympique de Marseille doit vendre des joueurs pour réduire sa masse salariale, et depuis quelques jours, il se disait que Medhi Benatia était toujours dans l'ombre, ce dernier ayant à priori un très gros carnet d'adresses pour céder des joueurs. Même si cela pouvait étonner, personne ne peut nier que l'ancien directeur du football, dont la mission avait été élargie après le départ de Pablo Longoria, a effectivement des contacts un peu partout en Europe et que cela pouvait aider l'OM. Mais, en conférence de presse, Grégory Lorenzi, directeur sportif de l'OM et responsable du recrutement, a tordu le cou à cette supposée présence de Medhi Benatia.

Benatia et l'OM c'est vraiment fini

S'il reconnaît avoir travaillé avec Medhi Benatia lors de son arrivée à l'Olympique de Marseille, il s'agissait juste d'un court passage de témoin, habituel dans n'importe quelle entreprise. « Medhi n’est plus sous contrat et n’a plus de rôle à l’OM. Il avait forcément initié des sujets, et il est normal qu'il ait participé au passage du relais, afin de faire la meilleure passation possible. Mais je démens les rumeurs sur le fait qu’il nous aiderait aujourd’hui. Il n'a plus aucun rôle ni aucune fonction au sein du club », a précisé l'ancien membre du staff brestois.

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De son côté, Stéphane Richard est revenu sur la précédente direction de l'Olympique de Marseille. Cependant, il a évité de mettre de l'huile sur le feu, même si la gestion du club phocéen est durement affectée. « J’ai trouvé une situation délicate et difficile tant sur le plan économique, que sur le plan sportif, avec des résultats en deçà des attentes. Il nous appartient de placer le club sur de bons rails. On veut retrouver une stabilité et une viabilité économique à moyen terme »,a prévenu le successeur de Pablo Longoria.
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Derniers commentaires

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Je ne vois pas l’intérêt de diriger des clubs si tu en es incapable. Tu restes chez toi maintenant mon petit Gérard.  stp. Le football français te remercie.

Jun-ho Bae à l'OL, la pression monte

Si il n'est pas retenu par Stoke City (D2) je trouve ça assez inquiétant perso....

OM : Aubameyang n'est pas dans l'avion, il change de destination

Encore un salaire en moin on respecte la DNCG donc pas de descente.

Officiel : La DNCG relègue Bordeaux en Régional 1

Pas du tour on prendra pas cette direction vue qu’on baisse notre masse salarial et on recupere de l’argent vous avez envie mais les reve ces la nuit.

Officiel : La DNCG relègue Bordeaux en Régional 1

Sergio, un commentaire ? Tout les clubs que tu supportes, sont gérés par des escrocs ...

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