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Officiel : La DNCG relègue Bordeaux en Régional 1

Bordeaux15 juil. , 16:05
parCorentin Facy
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Terrible coup dur pour les Girondins de Bordeaux, qui vient d’être relégué en Régional 1 par la DNCG à l’issue de son entretien avec Gérard Lopez ce mercredi.
Relégués administrativement en Régional 1 par la DNCG il y a quelques jours, les Girondins de Bordeaux attendaient fébrilement la réponse de leur appel ce mercredi. A l’issue de l’audition de Gérard Lopez dans les locaux de l’instance, le verdict est tombé et il est terrible pour le club au scapulaire, tout proche de remonter en National sur le plan sportif il y a quelques semaines. En effet, la relégation des Girondins en Régional 1, soit la sixième division française, a été confirmée par le gendarme financier du football français. « La DNCG confirme et prononce une mesure d’exclusion des compétitions nationales de l’équipe première masculine à l’issue de la saison 2025/2026 » a confirmé la DNCG dans un bref communiqué officiel.
Sud Ouest explique de son côté qu’un mince espoir existe. Gérard Lopez, qui n’a plus l’intention d’assumer à lui seul les finances du club, souhaite lancer un appel d’offres à un repreneur capable de prendre les commandes des Girondins de Bordeaux. Plusieurs marques d’intérêts existent selon le média local. Afin de gagner du temps et en espérant une potentielle reprise dans les semaines à venir, Gérard Lopez a par conséquent saisi le CNOSF. S’il ne parvient pas à trouver un repreneur sérieux aux Girondins dans les semaines à venir, il n’y aura en revanche plus aucun recours et Bordeaux sera bien contraint d’évoluer en Régional 1 lors de la saison 2026-2027.
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Derniers commentaires

Officiel : La DNCG relègue Bordeaux en Régional 1

Je ne vois pas l’intérêt de diriger des clubs si tu en es incapable. Tu restes chez toi maintenant mon petit Gérard.  stp. Le football français te remercie.

Jun-ho Bae à l'OL, la pression monte

Si il n'est pas retenu par Stoke City (D2) je trouve ça assez inquiétant perso....

OM : Aubameyang n'est pas dans l'avion, il change de destination

Encore un salaire en moin on respecte la DNCG donc pas de descente.

Officiel : La DNCG relègue Bordeaux en Régional 1

Pas du tour on prendra pas cette direction vue qu’on baisse notre masse salarial et on recupere de l’argent vous avez envie mais les reve ces la nuit.

Officiel : La DNCG relègue Bordeaux en Régional 1

Sergio, un commentaire ? Tout les clubs que tu supportes, sont gérés par des escrocs ...

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