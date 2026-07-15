Olise veut venir, le Real a trouvé les 200 ME

Déterminé à s’offrir Michael Olise, le Real Madrid a les moyens de ses ambitions. Le président Florentino Pérez dispose d’une enveloppe suffisante pour attirer le milieu offensif du Bayern qui a choisi la capitale espagnole pour la suite de sa carrière.

Il en faudra sans doute plus pour dissuader Florentino Pérez. Grand admirateur de Michael Olise, le président du Real Madrid ne devrait pas changer ses plans malgré la contre-performance du Français. Le milieu offensif des Bleus est passé complètement à côté de sa demi-finale du Mondial contre l’Espagne (défaite 2-0) mardi. Ce qui ne devrait pas non plus influencer son prix.

Opposé au départ de son ailier, le Bayern Munich ne le laissera partir qu’en cas d’offre folle. On parle d’un tarif fixé à 200 millions d’euros pour le Bavarois qui, selon Foot Mercato , a bien choisi les Merengue pour la suite de sa carrière. Beaucoup d’autres clubs auraient fait marche arrière face à une telle demande, mais pas le Real Madrid qui a les moyens de frapper fort. Le journaliste espagnol Miguel Serrano rappelle qu’en plus de la différence positive entre les achats et les ventes cet été (22 millions d’euros), la Maison Blanche dispose toujours des 150 millions d’euros qu’elle avait proposés à l’Atlético Madrid pour Julian Alvarez.

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« Si l'on ajoute ces plus de 22 millions à la promesse de campagne de Florentino, celle de formuler la plus grosse offre de l'histoire du Real Madrid pour un joueur, à savoir les 150 millions proposés à l'Atlético Madrid pour Julian Alvarez, cela signifie que le club dispose actuellement d'au moins 170 millions, a estimé le journaliste d’OK Diario dans des propos relayés par Defensa Central. En réalité, le club a encore plus de marge de manœuvre. Florentino Pérez sait pertinemment qu'un "Galactique" est rarement recruté dès la première offre, et le Real Madrid a donc prévu d'investir, si nécessaire, jusqu'à 200 millions de plus que les sommes déjà dépensées. » Armé financièrement et boosté par l'envie du joueur, le Real a des chances de conclure le plus gros transfert de l'été.