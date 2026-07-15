Lamine Yamal reçoit un appel stressant après France-Espagne

Je ne vois pas l’intérêt de diriger des clubs si tu en es incapable. Tu restes chez toi maintenant mon petit Gérard. stp. Le football français te remercie.
Si il n'est pas retenu par Stoke City (D2) je trouve ça assez inquiétant perso....
Encore un salaire en moin on respecte la DNCG donc pas de descente.
Pas du tour on prendra pas cette direction vue qu’on baisse notre masse salarial et on recupere de l’argent vous avez envie mais les reve ces la nuit.
Sergio, un commentaire ? Tout les clubs que tu supportes, sont gérés par des escrocs ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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🚨 TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE CHEZ LAMINE YAMAL Selon La Vanguardia, des individus ont tenté de cambrioler le domicile de Lamine Yamal après la demi-finale entre l’Espagne et la France. La sécurité privée du joueur a déjoué la tentative vers 4h du matin. Les caméras de