Lamine Yamal reçoit un appel stressant après France-Espagne

Sans être dans un grand soir, Lamine Yamal a largement contribué à la victoire de l’Espagne contre la France mardi soir en demi-finale de Coupe du monde. L’ailier de la Roja a toutefois reçu une mauvaise nouvelle après le match.

Peu en vue depuis le début de la Coupe du monde, qu’il a démarré blessé rappelons-le, Lamine Yamal a tout de même réussi à être décisif lors de la demi-finale contre l’équipe de France mardi soir. L’ailier du FC Barcelone a marqué un but refusé mais surtout, il a obtenu le penalty qui a permis à la Roja d’ouvrir le score dès la 20e minute de jeu. Avec la qualification de l’Espagne, qui jouera dimanche pour gagner une deuxième Coupe du monde contre le vainqueur d’Angleterre-Argentine, la soirée de Lamine Yamal était parfaite.

Sauf que quelques minutes seulement après le coup de sifflet final du match face aux Bleus, le Barcelonais a appris une mauvaise nouvelle comme le rapporte le quotidien catalan La Vanguardia. Et pour cause, le domicile catalan de Lamine Yamal situé à du côté d’Esplugues de Llobregat en pleine banlieue de Barcelone a été victime d’une tentative de cambriolage. Deux personnes munis de cagoules ont escaladé le mur de la propriété. Ils n’ont toutefois pas été bien loin dans leur périple puisqu’ils ont été rapidement surpris par la sécurité privée du joueur qui garde la propriété.

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Les deux assaillants ont par conséquent pris la fuite, sans pouvoir s’introduire à l’intérieur de la maison ni voler quoi que ce soit. Une tentative de cambriolage dans la nuit de mardi à mercredi, heure espagnole, qui va logiquement contrarier Lamine Yamal, lequel se trouve à des milliers de kilomètres aux Etats-Unis. Heureusement, aucune victime n’est à déplorer et la situation a parfaitement été gérée par la sécurité privée du joueur et de son entourage. Une enquête a été ouverte par la police, laquelle va bien évidemment tout mettre en oeuvre pour retrouver les fauteurs de trouble en espérant que cela ne se reproduise plus à l’avenir.