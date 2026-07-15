Bordeaux : Gérard Lopez tente un dernier tour de magie

tant que le club aura comme proprietaire des gens de type basanés il deversera sa haine dessus,une facon detourné d'afficher son racisme latent
T’avais dit pareil pour boeteng ?🧐il me semble que non aux contraires mais bien évidemment ça touche un marseillais alors ça frétille direct
valeur transfertmark basé sur les stats, ages , parcours... le marché dicte le prix en fonction de bcp de critères! Tu ne vends pas pareil un jouer qui a un gros ou bas salaire, selon son âge mais aussi son exposition médiatique !! Avec greenwood , je suis d'acccord qu'il ne vaut pas 80/100M mais 60 M si !! Mais tu rajoute son historique , blacklisté en Angleterre et par ts les gros clubs ... ca donne les 39M
tu as trouvé cette info ou ? officiel? Car ca change tout
Confirmation qu'il n'y a donc que des sans face pour s'intéresser à ce genre de personne. Supporters de la honte --> LES MARSEILLAIS, Getafe, Le Fener' Conférence de presse : "Il ne faut pas penser qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour le joueur."
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
Bah oui Gérard laisse deux semaines à ceux qui pourraient potentiellement réussir à ta place alors que tu sais depuis des mois que tu veux plus remettre un balle. Même chose qu’en 2e saison de L2. Politique pathétique de la terre brûlée uniquement guidée par l’égo.