Bordeaux : Gérard Lopez tente un dernier tour de magie

Gérard Lopez est venu en personne devant la commission d'appel de la DCNG, mais le propriétaire des Girondins n'a pas apporté les 9 millions d'euros prévus. Selon Sud-Ouest, l'homme d'affaires a une dernière idée pour éviter la relégation de Bordeaux en Régional.

Comme cela avait été annoncé mardi, Sparta n'était pas présent ce mercredi devant la DNCG . Et si Gérard Lopez était bien là avec ses avocats, il n'est pas arrivé à Paris avec le chèque de neuf millions attendu pour effacer la sanction prise en première instance, à savoir la relégation du club en Régional. Autrement dit, dans les prochaines heures, le gendarme financier du football devra confirmer la sanction contre les Girondins de Bordeaux. Et c'est là que le deuxième acte débutera avec toujours Gérard Lopez en premier rôle. Car ce dernier ne va évidemment pas en rester là.

Lopez écoeure les supporters

Le quotidien régional affirme que Gérard Lopez n'en restera pas là, ce dernier voulant encore gagner du temps afin de trouver un repreneur pour le club au scapulaire. Dans une séquence déjà connue, le propriétaire devrait contester la sanction de la DNCG devant le CNOSF, ce qui évitera que le tribunal de commerce de Bordeaux liquide rapidement les Girondins. « Face à la probable décision défavorable du jour, ce dernier compte déposer un recours au CNOSF avec l’objectif de finaliser la cession d’ici là (...) Des intérêts seraient déjà déclarés », précise Nicolas Le Gardien, journaliste de Sud-Ouest. Cela fait plusieurs fois que des repreneurs sont annoncés du côté des Girondins de Bordeaux, mais pour l'instant cela ne s'est jamais concrétisé.