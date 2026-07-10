Lens se jette sur une révélation du Mondial

Confronté au départ libre de Malang Sarr, le Racing Club de Lens a trouvé le profil idéal pour le remplacer. Le club artésien a flashé sur Armando Obispo, très en vue pendant la Coupe du monde 2026 avec le Curaçao.

Sans faire de bruit, le Racing Club de Lens construit son effectif pour la saison prochaine. Le nouvel entraîneur Dino Toppmöller devra disposer d’un groupe suffisamment étoffé pour bien figurer en championnat et en Ligue des Champions. Parmi les objectifs de l’été, le directeur sportif Jean-Louis Leca doit notamment compenser le départ libre de Malang Sarr qui n’a même pas répondu aux offres de prolongation transmises par ses supérieurs. Les Sang et Or sont donc à la recherche d’un profil similaire, à savoir un défenseur central gaucher, puissant et plutôt expérimenté.

Plusieurs pistes ont été étudiées et selon les informations récoltées par Foot Mercato , la piste prioritaire mène à Armando Obispo (27 ans). Si ce nom vous dit quelque chose, ce n’est pas forcément lié au chanteur français qui n’a aucun lien de parenté avec la cible lensoise. Les suiveurs de la Coupe du monde 2026 l’ont sans doute aperçu avec le Curaçao. Solide et habile à la relance, le défenseur central du PSV Eindhoven a disputé l’intégralité des trois matchs dans la phase de groupes. Une belle expérience à ajouter à son parcours marqué par ses 14 rencontres en Ligue des Champions.

Lens a formulé une offre

Séduit, le Racing Club de Lens a entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Et pendant ce temps-là, le vice-champion de France négocie également avec le PSV Eindhoven. Le média local Eindhovens Dagblad révèle l’envoi d’une offre estimée entre 3 et 4 millions d’euros pour le joueur entré dans la dernière année de son contrat. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. Mais l’ex-international Espoirs néerlandais et ses dirigeants sont favorables à ce transfert en bonne voie.