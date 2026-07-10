Hakimi fête la qualif de la France, le Maroc le détruit

Hakimi fête la qualif de la France, le Maroc le détruit

Equipe de France10 juil. , 22:00
parCorentin Facy
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Meilleur joueur et capitaine du Maroc, Achraf Hakimi est passé à côté de son match face à la France et plus globalement de son Mondial. Le défenseur du PSG a même suscité de vives critiques dans son pays en raison de son attitude au coup de sifflet final après la victoire des Bleus (2-0).
Leader de la sélection marocaine dont il est le capitaine, Achraf Hakimi était attendu par tous les supporters des Lions de l’Atlas jeudi soir. Le défenseur du PSG avait une mission de poids : canaliser Désiré Doué ou encore Kylian Mbappé dans sa zone en plus de se montrer dangereux sur le plan offensif. Même s’il n’a pas été catastrophique, l’ancien joueur de l’Inter et du Real Madrid n’a toutefois pas surnagé. La presse marocaine ne l’a d’ailleurs pas raté au moment de faire le bilan de son match contre les Français.
« Achraf Hakimi était loin de son niveau habituel, ne parvenant pas à apporter sa contribution habituelle sur le flanc droit » a par exemple noté le quotidien marocain Al Massae, relayé par RMC. Le média marocain 360 est également très sévère en lui accordant une note en-dessous de la moyenne avec un 4,5/10. « Très attendu dans ce rendez-vous, le capitaine des Lions de l’Atlas est passé à côté de son match. Souvent très haut sur le terrain, il a laissé beaucoup d’espaces dans son dos et a eu du mal à revenir à temps sur les offensives françaises. Offensivement, il n’a pas non plus réussi à faire la différence dans son couloir » notent nos confrères marocains.

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Au-delà de sa performance sportive, c’est aussi l’attitude d’Achraf Hakimi qui a agacé certains Marocains. Au coup de sifflet final, le défenseur parisien et grand ami de Kylian Mbappé est notamment apparu tout sourire. De quoi provoquer une certaine frustration dans la presse marocaine mais surtout sur X, où de nombreux internautes se sont indignés des larges sourires affichés par Achraf Hakimi quelques minutes seulement après le coup de sifflet final synonyme d’élimination du Maroc face à la France en quart de finale de cette Coupe du monde 2026.
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