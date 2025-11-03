ICONSPORT_275811_0048

OM : De Zerbi est perdu, trois joueurs sortent du placard

OM03 nov. , 13:40
parCorentin Facy
0
Trois joueurs en manque de temps de jeu ont marqué des points à Auxerre selon La Provence. De quoi rebattre les cartes avant la semaine cruciale qui attend l’OM avec l’Atalanta et Brest au menu ?
A l’instar de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Roberto De Zerbi fait énormément tourner son effectif depuis le début de la saison. L’entraîneur de l’OM n’a de toute façon pas le choix au vu de la cadence infernale du calendrier avec la Ligue des Champions à jouer en plus de la Ligue 1. Malgré ce turn-over important, trois joueurs bénéficient d’un faible temps de jeu depuis le début de la saison : CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Amir Murillo. Des joueurs qui ont toutefois marqué des points face à l’AJ Auxerre samedi soir selon La Provence. De quoi faire douter Roberto De Zerbi pour ses prochaines compositions d’équipe alors que l’Atalanta mercredi et Brest samedi sont au menu des Olympiens cette semaine.
« Peut-être enfin le point de départ pour Angel Gomes, venu pour être titulaire au milieu » écrit notamment le quotidien au sujet du milieu anglais après son but décisif contre l’AJA samedi malgré une prestation que beaucoup de supporters considèrent comme insuffisante. CJ Egan-Riley a lui rassuré après un match cataclysmique contre Angers en milieu de semaine. « Le défenseur formé à City a délivré une assez bonne prestation. Egan-Riley n’a pas illuminé la rencontre non plus, mais il est en progrès » se rassure le quotidien régional, également positif à l’égard d’Amir Murillo, bien plus fringuant face à l’AJA que contre Angers quelques jours plus tôt.

Murillo grand gagnant du déplacement à Auxerre

« Il a été déterminant dans la courte victoire olympienne sur l’action qui a mené au but de son équipier britannique. Le Panaméen a été très bon, délivrant une performance pleine, une première depuis un bail » applaudit notre confrère Ludovic Ferro. Reste maintenant à voir si l’un de ces trois joueurs a gagné suffisamment de points en Bourgogne pour prétendre à une place de titulaire mercredi contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Un match pour lequel, toujours selon La Provence, Roberto De Zerbi pourrait récupérer quatre joueurs et non des moindres : Bilal Nadir, Timothy Weah, Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd.
0
Loading