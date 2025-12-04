Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

La meilleure solution c est de rester au PARC rénové
Et pourquoi pas Doha, ça serait bien aussi 🤣🤣🤣 Je sais, je me tais, je me fais tout petit petit 🤣🤣
Merlin aime ton commentaire Pifou
La miniature que des rombières qui donnent leur avis... Un nouveau stade ca crée de l'emploi et ca stimule l'économie mais bon surement des retraités qui ont connu les 30 glorieuses pour certains et qui cassent les couilles
🙏🏻 amen
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
🚨Benatia raconte les dessous du transfert de Pavard : "10 jours avant la fin du mercato, on me dit que Pavard c’est qu’un transfert, ça se fera uniquement à 20M€, c’est un salaire démesuré. J’entends une ouverture de City avec Akanji, je sais qu’il parle avec l’inter. S’il