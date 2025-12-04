Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan cet été, Benjamin Pavard ne répond pas aux attentes de l’Olympique de Marseille. S’il ne parvient pas à améliorer son rendement, le défenseur polyvalent a de grands chances de repartir en Italie l’été prochain.

Medhi Benatia n’est pas peu fier de son coup. Invité sur les ondes de RMC mardi soir, le directeur du football de l’Olympique de Marseille dévoilait sa stratégie pour attirer Benjamin Pavard cet été. Le dirigeant, alerté par l’arrivée de Manuel Akanji à l’Inter Milan, a deviné que les Nerazzurri ne retiendraient pas le Français. L’ancien défenseur central, même avec une enveloppe limitée pour ce dossier, s’est donc lancé et a fini par obtenir un prêt payant (2,5 M€) avec une option d’achat non obligatoire à 16 M€.

Pour un défenseur de ce calibre, on parlait forcément d’une très belle affaire. Mais quelques mois plus tard, force est de constater que Benjamin Pavard ne répond pas aux attentes de Medhi Benatia. L’international tricolore n’est pas le taulier attendu, ni même un titulaire indiscutable au sein de la défense olympienne. Parfois fébrile, le joueur sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2028 a commis des erreurs lourdes de conséquences. En témoigne sa semaine catastrophique lorsqu’il avait été fautif lors des défaites contre le Sporting Portugal (2-1) en Ligue des Champions et le Racing Club de Lens (2-1) en Ligue 1.

Pavard vers la sortie

Affecté, Benjamin Pavard avait jugé nécessaire de présenter ses excuses malgré le soutien public de son entraîneur Roberto De Zerbi. Ses difficultés n’ont évidemment pas échappé à la presse italienne qui ne se fait pas trop d’illusions sur l’avenir du Nerazzurro. Sauf métamorphose de Benjamin Pavard, Tuttomercatoweb ne voit pas comment l’Olympique de Marseille pourrait lever l’option d’achat. Une tendance tout à fait logique étant donné son état de forme.