Benjamin Pavard

Entre Pavard et l’OM, ça sent déjà la fin

OM04 déc. , 14:00
parEric Bethsy
Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan cet été, Benjamin Pavard ne répond pas aux attentes de l’Olympique de Marseille. S’il ne parvient pas à améliorer son rendement, le défenseur polyvalent a de grands chances de repartir en Italie l’été prochain.
Medhi Benatia n’est pas peu fier de son coup. Invité sur les ondes de RMC mardi soir, le directeur du football de l’Olympique de Marseille dévoilait sa stratégie pour attirer Benjamin Pavard cet été. Le dirigeant, alerté par l’arrivée de Manuel Akanji à l’Inter Milan, a deviné que les Nerazzurri ne retiendraient pas le Français. L’ancien défenseur central, même avec une enveloppe limitée pour ce dossier, s’est donc lancé et a fini par obtenir un prêt payant (2,5 M€) avec une option d’achat non obligatoire à 16 M€.
Pour un défenseur de ce calibre, on parlait forcément d’une très belle affaire. Mais quelques mois plus tard, force est de constater que Benjamin Pavard ne répond pas aux attentes de Medhi Benatia. L’international tricolore n’est pas le taulier attendu, ni même un titulaire indiscutable au sein de la défense olympienne. Parfois fébrile, le joueur sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2028 a commis des erreurs lourdes de conséquences. En témoigne sa semaine catastrophique lorsqu’il avait été fautif lors des défaites contre le Sporting Portugal (2-1) en Ligue des Champions et le Racing Club de Lens (2-1) en Ligue 1.

Pavard vers la sortie

Affecté, Benjamin Pavard avait jugé nécessaire de présenter ses excuses malgré le soutien public de son entraîneur Roberto De Zerbi. Ses difficultés n’ont évidemment pas échappé à la presse italienne qui ne se fait pas trop d’illusions sur l’avenir du Nerazzurro. Sauf métamorphose de Benjamin Pavard, Tuttomercatoweb ne voit pas comment l’Olympique de Marseille pourrait lever l’option d’achat. Une tendance tout à fait logique étant donné son état de forme.
B. Pavard

B. Pavard

FranceFrance Âge 29 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs11
Buts1
Passes décisives2
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

La meilleure solution c est de rester au PARC rénové

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

Et pourquoi pas Doha, ça serait bien aussi 🤣🤣🤣 Je sais, je me tais, je me fais tout petit petit 🤣🤣

OL : Morton sur le départ, son prochain club va faire hurler

Merlin aime ton commentaire Pifou

PSG : Futur stade, le Qatar prend une claque

La miniature que des rombières qui donnent leur avis... Un nouveau stade ca crée de l'emploi et ca stimule l'économie mais bon surement des retraités qui ont connu les 30 glorieuses pour certains et qui cassent les couilles

Textor a ruiné l’OL, un spécialiste accuse la DNCG

🙏🏻 amen

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

