PSG-OM : Le Koweit lance la chasse aux billets

La billetterie a été déclarée ouverte au Koweit pour le match entre le PSG et l'OM du 8 janvier 2026, dans le cadre du Trophée des Champions.

En raison de la participation du PSG à la Coupe du monde des clubs, le Trophée des Champions n’a pas pu avoir lieu cet été. Le match doit opposer le champion de France, Paris donc, à son dauphin puisque le club de la capitale a réalisé le doublé la saison dernière. La rencontre aura lieu le 8 janvier au stade Jaber Al-Ahmad, à Koweit City.

Cette rencontre est régulièrement disputée à l’étranger, et les pays du Golfe l’ont accueilli ces dernières années avec notamment Doha la saison dernière pour la victoire du PSG sur Monaco.

Cette fois-ci, ce sera un des plus grands stades de la région avec une enceinte d’une capacité de 60.000 places. Une enceinte moderne, rénovée en 2015, et qui sera un très bon test pour le Koweit, qui veut organiser des grands évènements sportifs dans son pays, comme le font le Qatar et l’Arabie Saoudite.

Lors d’une conférence de presse organisée à quasiment un mois de l’évènement, la fédération du Koweït a affirmé sa confiance de voir le stade être rempli, ce qui n’a pas toujours été le cas quand le Trophée des Champions s’est déroulé à l’étranger. Le pays organisateur en a profité pour annoncer officiellement la mise en vente des billets pour le match, même si les détails en ce qui concerne les prix et les contingents réservés à chaque club n’ont pas été donnés.

Selon les indiscrétions de L'Equipe, le Koweit aurait mis entre 3 et 4 millions d'euros sur la table pour organiser cette compétition. Le match se déroulera le jeudi 8 janvier à 19h (21h00 locales).