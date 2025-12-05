Koweit

PSG-OM : Le Koweit lance la chasse aux billets

Ligue 105 déc. , 7:00
parGuillaume Conte
0
La billetterie a été déclarée ouverte au Koweit pour le match entre le PSG et l'OM du 8 janvier 2026, dans le cadre du Trophée des Champions.
En raison de la participation du PSG à la Coupe du monde des clubs, le Trophée des Champions n’a pas pu avoir lieu cet été. Le match doit opposer le champion de France, Paris donc, à son dauphin puisque le club de la capitale a réalisé le doublé la saison dernière. La rencontre aura lieu le 8 janvier au stade Jaber Al-Ahmad, à Koweit City.
Cette rencontre est régulièrement disputée à l’étranger, et les pays du Golfe l’ont accueilli ces dernières années avec notamment Doha la saison dernière pour la victoire du PSG sur Monaco.
Cette fois-ci, ce sera un des plus grands stades de la région avec une enceinte d’une capacité de 60.000 places. Une enceinte moderne, rénovée en 2015, et qui sera un très bon test pour le Koweit, qui veut organiser des grands évènements sportifs dans son pays, comme le font le Qatar et l’Arabie Saoudite.
Lors d’une conférence de presse organisée à quasiment un mois de l’évènement, la fédération du Koweït a affirmé sa confiance de voir le stade être rempli, ce qui n’a pas toujours été le cas quand le Trophée des Champions s’est déroulé à l’étranger. Le pays organisateur en a profité pour annoncer officiellement la mise en vente des billets pour le match, même si les détails en ce qui concerne les prix et les contingents réservés à chaque club n’ont pas été donnés.
Selon les indiscrétions de L'Equipe, le Koweit aurait mis entre 3 et 4 millions d'euros sur la table pour organiser cette compétition. Le match se déroulera le jeudi 8 janvier à 19h (21h00 locales).
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276732_0245
OL

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

ICONSPORT_272631_0095
PSG

Transfert à 50 ME, le PSG craque pour Rodrigo Mora

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

TV, chapeaux… Tout savoir sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026

Fil Info

8:20
30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou
8:00
Transfert à 50 ME, le PSG craque pour Rodrigo Mora
7:30
TV, chapeaux… Tout savoir sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026
6:30
TV : PSG - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 16e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée
23:30
TV : LOSC - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
23:00
Il a fait très mal à Chevalier, la Premier League le veut

Derniers commentaires

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

1 nul 4 defaites .. ils essaient d'avoir des points pour eviter l'elimination .. avec 3 pts de plus il ne serait qu a 4 pts et plus qu'a 2 pts des places qualificative .. c'est juste pour essayer d'avoir au tribunal ce qu'ils n'arrivent pas a gagner sur le terrain. lyon par contre passerait de 1er a 7eme

Le PSG sans pitié dans sa guerre contre L'Equipe

Tout le monde devrait boycotter ce torchon appelé l'équipe !!!

OL : Une image choque les supporters

Toi tu sais tout hein....

Textor demande à l'OL de lui dire merci

Il était temps que la DNCG foure son nez dans vos affaires..... si elle n'était pas intervenue l’OL aurait déposé le bilan dans les 2 années qui suivaient..... Et dire qu’il y a des supporters lyonnais qui l'ont insulté !!!!

L’Afrique maltraitée, colère à Rennes

Pour le coup, Habib Beye est hypocrite. Si c'est vraiment incorrecte, qu'il libère les joueurs après ce week-end. C'est pas compliqué, garder les joueurs au-delà du 8 c'est incorrect. Alors tout ceux qui les gardent après le 8 sont incorrects. Parce que tout le monde peut utiliser l'excuse que les autres ne le font pas. Qu'il aille au bout de ses convictions. Et l'excuse du manque de considération... Quelle considération à la CAF pour les compétitions européennes en faisant jouer la CAN tout les 2 ans en plein milieux de ces compétitions? Alors que seule la coupe CONCACAF se joue elle aussi tout les 2 ans mais l'été. Où est la considération de la CAF? Pense t'elle que les compétitions européennes sont mineures puisqu'elle impose une CAN tout les deux ans?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading