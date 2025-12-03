ICONSPORT_276256_0072

Echeverri envoyé à l'OM, coup dur pour l'OL

Milieu offensif très prometteur de Manchester City, Claudio Echeverri a été prêté au Bayer Leverkusen cet été. Mais le grand espoir argentin pourrait changer de destination cet hiver. Une aubaine pour l’OM ?
En manque de temps de jeu à Manchester City depuis son achat en provenance de River Plate en 2024, Claudio Echeverri a été prêté au Bayer Leverkusen cet été. Une bonne occasion pour le joueur de 19 ans de prouver sa valeur dans un championnat qui fait la part belle aux jeunes joueurs. L’expérience en Bundesliga ne se déroule toutefois pas comme prévu pour Echeverri, très peu utilisé à Leverkusen à tel point que Manchester City envisage sérieusement de casser son prêt au mois de janvier.
Associé à l’OL l’été dernier pour un possible prêt, puis il y a quelques jours dans l’optique du mercato hivernal, le joueur né à Resistencia pourrait aussi faire le bonheur de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le club phocéen souhaite renforcer son milieu de terrain cet hiver avec un élément offensif capable de jouer numéro dix. Claudio Echeverri coche toutes les cases et les bonnes relations entre Roberto De Zerbi et Pep Guardiola pourraient changer en la faveur de Marseille selon Top Mercato.
« Le respect mutuel et la bonne relation entre Roberto De Zerbi et Pep Guardiola pourraient faciliter l’opération menant à un prêt de six mois à Marseille. À coup sûr, Manchester City pourrait être séduit par la perspective d’envoyer un crack du club chez un entraîneur européen reconnu » indiquent nos confrères, convaincus qu’un prêt de Claudio Echeverri du côté de l’Olympique de Marseille ferait le bonheur des trois parties.

L'OM plutôt que l'OL pour Claudio Echeverri ?

Reste maintenant à voir si son prêt au Bayer Leverkusen sera cassé, comme cela est dans les petits papiers ces derniers jours. Et si le joueur argentin de Manchester City serait ensuite susceptible d’intéresser l’OM. Nul doute que du côté de Lyon, où l’on suit le joueur argentin depuis plusieurs mois, on serait certainement très frustré de voir un tel talent atterrir dans un autre club de Ligue 1. Du côté de Marseille, la venue de Claudio Echeverri pourrait toutefois être soumise à un départ au milieu de terrain, un secteur de jeu déjà fourni en quantité avec Kondogbia, Hojbjerg, Vermeeren, Gomes, O’Riley, Bakola ou encore Nadir.

PSG : « Déjuger Turpin c'est impossible » : Il avoue

Super ..et en attendant on en paie le prix

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Comment peux t on speculer sur les perdormances d un joueur Parisien actuellement vu qu aucun n a eu de veritable vacances et encore moins de preparation physique ? Aucun des joueurs de LE n est a 100% et meme en seconde partie de saison il n est pas sur que ce soit le cas. La fameuse saison de transition annoncée l an dernier, en fait c est l actuelle...

beIN Sports ne fait pas de cadeau à l’OL

Bien sûr. Même quand tu seras constipé, tu diras que c'est la faute de Nasser.

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Financièrement , avec des (bons) éléments comme Fofana qui progresse à vue d'œil, qui s'acquiere de la maturité et organisé un jeu d'attaque comme tout supporters le souhaitent , non , il ne faut pas vendre, une qualif en CL , une coupe de france , ainsi qu'un excellent parcours en CE , serait nettement plus rentable et en sportif et en retombée économique... avec un parcours championnat qui ne peut que laisser espérer un p....n de final , les sponsors se bouculeront ... cela ne peut se faire que dans la continuité, mais certainement pas dans le changement !!! L'apport d'un ou deux offensifs avec moins d'infirmerie devrait suffire à notre bonheur et celui du club... Ce n'est que mon avis, mais de cette façon , j'y crois fermement

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Eric Bethsy... S'il te plaît n'essaye pas de faire comme si tu savais quelque chose du "vrai niveau" de Dembele avec ces phrases pourries "Pierre Ménès, pas loin d’annoncer le retour du vrai Ousmane Dembélé…"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

