Echeverri envoyé à l'OM, coup dur pour l'OL

Milieu offensif très prometteur de Manchester City, Claudio Echeverri a été prêté au Bayer Leverkusen cet été. Mais le grand espoir argentin pourrait changer de destination cet hiver. Une aubaine pour l’OM ?

En manque de temps de jeu à Manchester City depuis son achat en provenance de River Plate en 2024, Claudio Echeverri a été prêté au Bayer Leverkusen cet été. Une bonne occasion pour le joueur de 19 ans de prouver sa valeur dans un championnat qui fait la part belle aux jeunes joueurs. L’expérience en Bundesliga ne se déroule toutefois pas comme prévu pour Echeverri , très peu utilisé à Leverkusen à tel point que Manchester City envisage sérieusement de casser son prêt au mois de janvier.

Associé à l’OL l’été dernier pour un possible prêt, puis il y a quelques jours dans l’optique du mercato hivernal, le joueur né à Resistencia pourrait aussi faire le bonheur de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, le club phocéen souhaite renforcer son milieu de terrain cet hiver avec un élément offensif capable de jouer numéro dix. Claudio Echeverri coche toutes les cases et les bonnes relations entre Roberto De Zerbi et Pep Guardiola pourraient changer en la faveur de Marseille selon Top Mercato.

« Le respect mutuel et la bonne relation entre Roberto De Zerbi et Pep Guardiola pourraient faciliter l’opération menant à un prêt de six mois à Marseille. À coup sûr, Manchester City pourrait être séduit par la perspective d’envoyer un crack du club chez un entraîneur européen reconnu » indiquent nos confrères, convaincus qu’un prêt de Claudio Echeverri du côté de l’Olympique de Marseille ferait le bonheur des trois parties.

L'OM plutôt que l'OL pour Claudio Echeverri ?

Reste maintenant à voir si son prêt au Bayer Leverkusen sera cassé, comme cela est dans les petits papiers ces derniers jours. Et si le joueur argentin de Manchester City serait ensuite susceptible d’intéresser l’OM. Nul doute que du côté de Lyon, où l’on suit le joueur argentin depuis plusieurs mois, on serait certainement très frustré de voir un tel talent atterrir dans un autre club de Ligue 1. Du côté de Marseille, la venue de Claudio Echeverri pourrait toutefois être soumise à un départ au milieu de terrain, un secteur de jeu déjà fourni en quantité avec Kondogbia, Hojbjerg, Vermeeren, Gomes, O’Riley, Bakola ou encore Nadir.