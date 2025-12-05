Coupe du Monde 2026

TV, chapeaux… Tout savoir sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026

Mondial 202605 déc. , 7:30
parAlexis Rose
1
Ce vendredi soir au Kennedy Center de Washington, la FIFA va organiser le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui se disputera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Voici toutes les informations à savoir sur ce grand moment attendu par tous les fans de foot.
La Coupe du Monde 2026 commence en quelque sorte ce vendredi 5 décembre avec le tirage au sort de la phase de groupes. Pour la première fois de son histoire, ce Mondial, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet prochains, se jouera à 48 pays. Autant dire que ce tirage au sort sera spécial avec quelques subtilités. Lors de celui-ci, 12 groupes de 4 équipes seront construits avec des sélections réparties en 4 chapeaux. Des pots qui seront organisés en fonction du classement FIFA, avec l’équipe de France dans le chapeau 1 par exemple.
Pendant ce tirage au sort, l’Espagne, l’Argentine, la France et l’Angleterre (les quatre premières nations FIFA) seront protégées, sachant qu’elles auront l’assurance de ne pas s’affronter avant les demi-finales. La procédure du tirage débutera avec les pays hôtes, qui seront tirés avec d’abord la boule verte du Mexique, placé dans le groupe A, puis la boule rouge du Canada (groupe B), et la bleue des USA (groupe D). Les autres équipes du chapeau 1 seront ensuite tirées au hasard pour définir une tête d’affiche par poule. La suite du tirage au sort sera plus classique jusqu’au chapeau 4.
À noter aussi que durant ce tirage, seules les nations européennes pourront se retrouver dans un même groupe. En effet, deux pays européens se croiseront dans quatre groupes. Par contre, concernant les autres confédérations, aucune sélection ne pourra jouer contre une autre de son continent, en Afrique notamment.

Lire aussi

CdM 2026 : Messi attend la France avec zéro pressionCdM 2026 : Messi attend la France avec zéro pression

Les chapeaux pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 : 

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne.
Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche, Australie.
Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud, Arabie saoudite.
Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, Vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, Vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2.

Quelle heure et quelles chaînes pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 ?

Ce tirage au sort aura lieu ce vendredi 5 décembre à 18h00 à Washington. Celui-ci sera diffusé sur M6, diffuseur officiel de la compétition.

Le calendrier des matchs sera connu plus tard

Si les groupes seront connus ce vendredi, le calendrier et les horaires des matchs de poules de cette Coupe du Monde 2026 ne seront connus que samedi soir. Des négociations auront lieu entre toutes les parties pour choisir les horaires en fonction de la chaleur, des lieux, de la sécurité mais aussi de l'envie des diffuseurs. Par contre, les groupes seront bien affectés à certaines des trois zones, à savoir Ouest, Centre et Est, pour concentrer les matchs d’une même équipe sur une zone géographique réduite.
1
Loading