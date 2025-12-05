TV : PSG - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

1 nul 4 defaites .. ils essaient d'avoir des points pour eviter l'elimination .. avec 3 pts de plus il ne serait qu a 4 pts et plus qu'a 2 pts des places qualificative .. c'est juste pour essayer d'avoir au tribunal ce qu'ils n'arrivent pas a gagner sur le terrain. lyon par contre passerait de 1er a 7eme
Tout le monde devrait boycotter ce torchon appelé l'équipe !!!
Toi tu sais tout hein....
Il était temps que la DNCG foure son nez dans vos affaires..... si elle n'était pas intervenue l’OL aurait déposé le bilan dans les 2 années qui suivaient..... Et dire qu’il y a des supporters lyonnais qui l'ont insulté !!!!
Pour le coup, Habib Beye est hypocrite. Si c'est vraiment incorrecte, qu'il libère les joueurs après ce week-end. C'est pas compliqué, garder les joueurs au-delà du 8 c'est incorrect. Alors tout ceux qui les gardent après le 8 sont incorrects. Parce que tout le monde peut utiliser l'excuse que les autres ne le font pas. Qu'il aille au bout de ses convictions. Et l'excuse du manque de considération... Quelle considération à la CAF pour les compétitions européennes en faisant jouer la CAN tout les 2 ans en plein milieux de ces compétitions? Alors que seule la coupe CONCACAF se joue elle aussi tout les 2 ans mais l'été. Où est la considération de la CAF? Pense t'elle que les compétitions européennes sont mineures puisqu'elle impose une CAN tout les deux ans?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|2
|5
|7
|12
|22
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Loading
J-2⃣ avant le retour au Parc ! 🆚 Stade Rennais FC ⌚️ 21h05 🏆 @Ligue1 #PSGSRFC I @visitrwanda_now
𝗝-𝟮 🆚 @PSG_inside 🔜