Le Parc des Princes

TV : PSG - Rennes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 1
Alexis Rose
Avant d'effectuer son retour en Ligue des Champions la semaine prochaine, le Paris Saint-Germain va chercher à retrouver le chemin de la victoire en championnat contre le Stade Rennais.

Quelle heure pour PSG - Rennes ?

Défait par Monaco la semaine passée, comme face à l’OM un peu plus tôt dans la saison, le club de la capitale française veut refaire le plein de confiance avant d’aller jouer à Bilbao en C1. Pour cela, le PSG défiera Rennes ce samedi 6 décembre à 21h05 au Parc des Princes. Cette rencontre sera arbitrée par Marc Bollengier.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Rennes ?

Si beIN Sports a choisi le choc entre Lille et Marseille pour son affiche de la 15e journée de Ligue 1, ce match entre le PSG et le SRFC sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de PSG - Rennes :

Tombé de son fauteuil de leader la semaine passée à cause de sa défaite à Monaco (0-1), le PSG se retrouve à une unité de Lens avant la 15e journée de L1. Mis sous pression par le club nordiste mais aussi par l’OM, Paris va donc chercher à remettre les pendules à l’heure face à Rennes. Pour ce match, Luis Enrique composera sans Beraldo, Chevalier, Doué, Hakimi ou Nunon Mendes.
La compo probable du PSG : Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.
En pleine crise en octobre dernier, le Stade Rennais a complètement relancé la machine en enchaînant quatre victoires de suite contre Strasbourg (4-1), le Paris FC (1-0), Monaco (4-1) et Metz la semaine passée (1-0). Remonté dans le Top 5 du championnat, le club breton débarquera donc à Paris avec de grandes ambitions, celles de faire chuter le champion en titre. Pour cette rencontre, Habib Beye aura un groupe complet à sa disposition.
La compo probable de Rennes : Samba - Ait Boudlal, Jacquet, Brassier - Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Tamari - Lepaul, Embolo.

Ligue 1

06 décembre 2025 à 21:05
Paris Saint Germain
21:05
Rennes
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

