Mathys Detourbet

L’OM fonce sur ce buteur qui choque la Ligue 2

OM25 sept. , 16:00
parCorentin Facy
Très actif lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille prépare déjà le suivant. Le club phocéen a notamment une cible dans son viseur en Ligue 2.
L’été a été productif et animé à l’Olympique de Marseille. Comme souvent, le club phocéen a profité du mercato pour renouveler une partie de son effectif. Douze joueurs ont débarqué pour renforcer l'équipe de Roberto De Zerbi. Mais pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, il n’y a pas le temps de souffler et de se reposer. Les deux hommes préparent déjà la suite et ont notamment identifié certains jeunes joueurs à fort potentiel susceptibles de pouvoir rejoindre l’OM dans les mois à venir.
A en croire les informations du 10 Sport, l’état-major phocéen est par exemple sur les traces de Mathys Detourbet. Formé à Troyes, l’attaquant de 18 ans dispute sa seconde saison en Ligue 2. Apparu à 13 reprises l’an passé, il vient d’enchaîner les sept premières journées de la saison 2025-2026. S’il n’a pas encore trouvé le chemin des filets, son potentiel ne fait en revanche aucun doute. La preuve, l’AS Roma a proposé 10 millions d’euros pour le recruter l’été dernier, une somme refusée par l’ESTAC qui souhaitait absolument conserver son attaquant au moins une saison de plus.

Le média indique que désormais, c’est l’Olympique de Marseille qui se penche sur le dossier de l’international U20 de l’équipe de France. Outre l’OM, un autre club de Ligue 1 est sur les rangs : Lille. Les deux écuries pourraient donc se battre avec l’AS Roma pour recruter celui qui fait partie des attaquants les plus prometteurs de sa génération en France, et dont le contrat expire en 2028 du côté de Troyes. Reste maintenant à voir ce que le club aubois décidera avec Mathys Detourbet l’été prochain et si pour le joueur de 18 ans, l’heure sera venu de partir aussi tôt dans un gros club de Ligue 1.
Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Rires, vu comme je le fais danser on peut dire qu'il est déjà danseuse étoile.

OL : Drapeau de l'Algérie déchiré, Lyon tape fort

Mais qui dit ca ?? Qui dit que ce nest pas grave ?? Hormis l'extrême droite pour fabuler et etre dans le rôle du gentil calimero je vois pas... Ah si c'était de l'ironie alors... ca me rassure

Rooney humilie Haaland, il ne vaut pas Mateta

Il dit de la merde.... pour le joueur de classe qu'il était, ça fait mal :/

Rothen vire ce joueur du PSG

Peut être tout simplement un prêt dans un club où il aura plus sa chance de batailler pour être titulaire. Au PSG c'est peine perdue avec nos trois artistes.

L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1

Espérons et surtout qu'il ne lui arrive rien. La Ligue 1 a besoin du 2e clubs le plus titré de France

