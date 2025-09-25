L'OM met la main sur un coup à 0 euro

L'Olympique de Marseille étudie déjà la possibilité de renforcer son entrejeu en vue des échéances de la saison prochaine. Parmi les joueurs ciblés se trouve notamment Mario Stroeykens, lequel est dans sa dernière année de contrat avec Anderlecht.

L' OM est encore sur un nuage après avoir remporté son premier Classique au Vélodrome depuis 2011 et le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar. Un but de Marquinhos contre son camp et un spectacle pas forcément au rendez-vous suffisent largement à Roberto De Zerbi et ses hommes pour remonter au classement de Ligue 1. Côté sportif, les voyants sont globalement au vert et la montée en puissance est actée. Côté mercato, la direction marseillaise travaille déjà sur les contours de l'effectif pour la saison prochaine. Cette dernière a toujours l'intention de renforcer son entrejeu, cette fois en allant chercher un profil assez offensif. Et parmi les joueurs ciblés, Mario Stroeykens a les faveurs du club marseillais, indique Jeunes Footeux.

M. Stroeykens Belgique • Âge 20 • Milieu Europa Conference League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Pro League Matchs 7 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L'OM tente le coup Mario Stroeykens

En effet, le média qui annonçait dernièrement que l'Olympique Lyonnais avait coché le nom du milieu offensif du RSC Anderlecht explique ce mercredi que l'OM est aussi sur le coup. Les deux Olympiques vont donc devoir lutter pour recruter un joueur qui est entré dans sa dernière année de contrat. Libre en fin de saison, celui qui sort d'une saison à 5 buts et 7 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues attise logiquement les convoitises vu sa situation contractuelle.

Pablo Longoria et Medhi Benatia frapperaient un très grand coup s'ils parvenaient à le recruter librement, alors que Transfermarkt l'évalue aujourd'hui à 12 millions d'euros. Âgé de seulement 20 ans, il est promis à un grand avenir chez nos voisins belges. Outre l'OL, l'AC Milan et le SC Braga sont eux aussi, apparemment, à l'affût pour Mario Stroeykens. S'il ne prolonge pas avec son club formateur, il aura en tout cas un large panel de choix devant lui.