ICONSPORT_282863_0165

L'OM fonce sur Cancellieri, le bon plan en or

OM20 janv. , 12:00
parGuillaume Conte
0
L'OM regarde en Italie pour se renforcer, et apprécie le profil de l'ailier droit de la Lazio Rome, Matteo Cancellieri, disponible pour un prix très intéressant.
A la recherche d’un ailier droit capable de suppléer Mason Greenwood sur cette saison et de préparer la succession si jamais l’Anglais venait à quitter le club, l’OM regarde du côté d’un club où il y a beaucoup de mouvements (5 départs et 3 arrivées). Cela s’agite en effet cet hiver à la Lazio Rome, où les mouvements se succèdent pour un club qui espère encore revenir en Coupe d'Europe la saison prochaine.

Cancellieri, Brentford et l'OM flairent le bon coup 

Selon les informations de TMW, l’ailier Matteo Cancellieri est dans le viseur de l’Olympique de Marseille en vue d’un recrutement cet hiver. Ce joueur encore jeune (23 ans), formé à la Roma mais qui est arrivé à la Lazio pour 8,5 ME en provenance de Vérone en 2022, réalise une solide première partie de saison. En dehors d’une blessure à la cuisse, il enchaine souvent les titularisations et a marqué trois buts. Sa valeur reste raisonnable, puisqu’il est estimé à 5,5 ME. Son contrat court jusqu’en juin 2027.

Lire aussi

OM : Marseille négocie l'arrivée d'Ethan Nwaneri !OM : Marseille négocie l'arrivée d'Ethan Nwaneri !
Le Hellas Vérone dépouille l’OM, pas de larmes en vueLe Hellas Vérone dépouille l’OM, pas de larmes en vue
Mais comme souvent dans le jeu du mercato, l’OM n’est pas seul sur le coup. Selon la presse italienne, le club de Brentford est sur le coup, et cela veut dire beaucoup sur le rapport qualité/prix d’un joueur. La formation de la banlieue de Londres est spécialisée dans le recrutement par le biais de la data, et cela lui a valu de faire de nombreux coups incroyables. Les Bees savent repérer un joueur intéressant et l’utiliser pour briller en Premier League avant de le revendre trois à quatre fois plus cher. Ce fut le cas avec Mbeumo, Wissa ou Toney récemment.
De quoi confirmer le choix de Pablo Longoria d’essayer de tenter de faire venir l’ailier italien, qui a fait une apparition avec la Nazionale en 2022, mais plus rien depuis. La Lazio n’est en tout cas pas fermée à une vente, surtout si le prix s’emballe grâce à un peu de concurrence.
M. Cancellieri

M. Cancellieri

ItalyItalie Âge 23 Attaquant

Serie A

2025/2026
Matchs14
Buts3
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282709_0039
PSG

100 ME, l'offre de Liverpool qui fait pleurer le PSG

ICONSPORT_275996_0111
Rennes

Rennes tente le gros coup avec une ancienne star du PSG

ICONSPORT_270673_0385
OL

Young Boys-OL, Canal+ va inventer la radio à la télé

Fil Info

20 janv. , 12:20
100 ME, l'offre de Liverpool qui fait pleurer le PSG
20 janv. , 11:40
Rennes tente le gros coup avec une ancienne star du PSG
20 janv. , 11:20
Young Boys-OL, Canal+ va inventer la radio à la télé
20 janv. , 11:00
OM : Départ acté, Bilal Nadir fait ses valises
20 janv. , 10:30
PSG : La raison pour laquelle le Barça pleure le départ de Dro
20 janv. , 10:15
Paris Sportifs : Le bon plan du PSG pour gagner sans risque
20 janv. , 10:00
Le mercato s'emballe, l'OL met trois joueurs en vente
20 janv. , 9:45
OM : Marseille négocie l'arrivée d'Ethan Nwaneri !

Derniers commentaires

Lens s'amuse à mettre la pression sur l'OM

Si Marseille perd c est adieu au titre et sûrement aussi adieu a la 2 ème place

PSG : La raison pour laquelle le Barça pleure le départ de Dro

,w

Transfert à 25 ME, le banquier de l’OL dit non

+ Que tu crois. 33pts a 2pts de l'OM pas mal pour une équipe qui n'a pas de fric ? Vous commencez a sentir notre souffle sur vos épaules. Ca valait bien le coup de dépenser tout ce fric et des 35M€ dans des joueurs l'été dernier tiens....

OM : Départ acté, Bilal Nadir fait ses valises

C'est dans le texte : le joueur refuse de prolonger. C'est le cas des 3 joueurs. Les prolongations voulant dire que le club souhaite les conserver.

C’est officiel, l’OM force un gros transfert

developpe parce que la j'ai rien compris lol deja reste concentré on parle foot la

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading