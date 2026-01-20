L'OM fonce sur Cancellieri, le bon plan en or

L'OM regarde en Italie pour se renforcer, et apprécie le profil de l'ailier droit de la Lazio Rome, Matteo Cancellieri, disponible pour un prix très intéressant.

A la recherche d’un ailier droit capable de suppléer Mason Greenwood sur cette saison et de préparer la succession si jamais l’Anglais venait à quitter le club, l’OM regarde du côté d’un club où il y a beaucoup de mouvements (5 départs et 3 arrivées). Cela s’agite en effet cet hiver à la Lazio Rome, où les mouvements se succèdent pour un club qui espère encore revenir en Coupe d'Europe la saison prochaine.

Cancellieri, Brentford et l'OM flairent le bon coup

Selon les informations de TMW, l’ailier Matteo Cancellieri est dans le viseur de l’Olympique de Marseille en vue d’un recrutement cet hiver. Ce joueur encore jeune (23 ans), formé à la Roma mais qui est arrivé à la Lazio pour 8,5 ME en provenance de Vérone en 2022, réalise une solide première partie de saison. En dehors d’une blessure à la cuisse, il enchaine souvent les titularisations et a marqué trois buts. Sa valeur reste raisonnable, puisqu’il est estimé à 5,5 ME. Son contrat court jusqu’en juin 2027.

Mais comme souvent dans le jeu du mercato , l’OM n’est pas seul sur le coup. Selon la presse italienne, le club de Brentford est sur le coup, et cela veut dire beaucoup sur le rapport qualité/prix d’un joueur. La formation de la banlieue de Londres est spécialisée dans le recrutement par le biais de la data, et cela lui a valu de faire de nombreux coups incroyables. Les Bees savent repérer un joueur intéressant et l’utiliser pour briller en Premier League avant de le revendre trois à quatre fois plus cher. Ce fut le cas avec Mbeumo, Wissa ou Toney récemment.

De quoi confirmer le choix de Pablo Longoria d’essayer de tenter de faire venir l’ailier italien, qui a fait une apparition avec la Nazionale en 2022, mais plus rien depuis. La Lazio n’est en tout cas pas fermée à une vente, surtout si le prix s’emballe grâce à un peu de concurrence.