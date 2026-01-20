ICONSPORT_256971_0001

OM : Marseille négocie l'arrivée d'Ethan Nwaneri !

OM20 janv. , 9:45
par Corentin Facy
3
L’OM se réveille en cette fin de mercato hivernal. En plus de négocier l’arrivée de Quinten Timber, le club olympien espère faire venir Ethan Nwaneri en prêt d’Arsenal pour la seconde partie de saison.
Très calme en début de mercato, l’Olympique de Marseille passe à l’action. Ruben Blanco ou encore Pol Lirola ont fait leurs valises ces derniers jours et pourraient être imités par d’autres indésirables d’ici au 2 janvier (Garcia, Maupay). Dans le sens des arrivées aussi, il y a du mouvement. Au milieu de terrain, l’OM est proche de boucler la signature de Quinten Timber en provenance de Feyenoord. Un gros coup qui ne sera peut-être pas le seul de ce mois de janvier en Provence.
Et pour cause, le journaliste David Ornstein nous apprend que l’actuel 3e de Ligue 1 est en négociations avec Arsenal pour obtenir le prêt d’Ethan Nwaneri. Le meneur de jeu anglais d’Arsenal (18 ans), également capable de jouer ailier droit et valorisé à 40 millions d’euros sur le marché des transferts, est en manque de temps de jeu chez les Gunners.
Une aubaine pour l’OM, qui a manifesté son intérêt auprès du club londonien pour récupérer le natif de Londres pour les six mois à venir. Les négociations entre Marseille et Arsenal portent sur un prêt payant sans option d’achat. Arsenal souhaite garder la main sur un joueur jugé comme très prometteur et n’a donc pas l’intention d’inclure une option d’achat, ce que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont bien compris.
Cela n’empêche, l’OM n’est pas contre accueillir le prodige anglais, utilisé à seulement 6 reprises cette saison par Mikel Arteta, pour la seconde partie de saison. Nwaneri apporterait une solution à Roberto De Zerbi au poste de numéro dix, en plus de pouvoir doubler le poste de Mason Greenwood à droite de l’attaque olympienne.
David Ornstein précise néanmoins qu’il n’y a pour l’instant pas encore d’accord entre Arsenal et Marseille et que les deux clubs vont continuer de négocier dans les jours à venir afin de voir s’il est possible de s’entendre pour que Ethan Nwaneri termine la saison à l’OM.

Derniers commentaires

Lens s'amuse à mettre la pression sur l'OM

Si Marseille perd c est adieu au titre et sûrement aussi adieu a la 2 ème place

PSG : La raison pour laquelle le Barça pleure le départ de Dro

,w

Transfert à 25 ME, le banquier de l’OL dit non

+ Que tu crois. 33pts a 2pts de l'OM pas mal pour une équipe qui n'a pas de fric ? Vous commencez a sentir notre souffle sur vos épaules. Ca valait bien le coup de dépenser tout ce fric et des 35M€ dans des joueurs l'été dernier tiens....

OM : Départ acté, Bilal Nadir fait ses valises

C'est dans le texte : le joueur refuse de prolonger. C'est le cas des 3 joueurs. Les prolongations voulant dire que le club souhaite les conserver.

C’est officiel, l’OM force un gros transfert

developpe parce que la j'ai rien compris lol deja reste concentré on parle foot la

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

