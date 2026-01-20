OM : Marseille négocie l'arrivée d'Ethan Nwaneri !

L’OM se réveille en cette fin de mercato hivernal. En plus de négocier l’arrivée de Quinten Timber, le club olympien espère faire venir Ethan Nwaneri en prêt d’Arsenal pour la seconde partie de saison.

Très calme en début de mercato , l’Olympique de Marseille passe à l’action. Ruben Blanco ou encore Pol Lirola ont fait leurs valises ces derniers jours et pourraient être imités par d’autres indésirables d’ici au 2 janvier (Garcia, Maupay). Dans le sens des arrivées aussi, il y a du mouvement. Au milieu de terrain, l’OM est proche de boucler la signature de Quinten Timber en provenance de Feyenoord. Un gros coup qui ne sera peut-être pas le seul de ce mois de janvier en Provence.

Et pour cause, le journaliste David Ornstein nous apprend que l’actuel 3e de Ligue 1 est en négociations avec Arsenal pour obtenir le prêt d’Ethan Nwaneri. Le meneur de jeu anglais d’Arsenal (18 ans), également capable de jouer ailier droit et valorisé à 40 millions d’euros sur le marché des transferts, est en manque de temps de jeu chez les Gunners.

Une aubaine pour l’OM, qui a manifesté son intérêt auprès du club londonien pour récupérer le natif de Londres pour les six mois à venir. Les négociations entre Marseille et Arsenal portent sur un prêt payant sans option d’achat. Arsenal souhaite garder la main sur un joueur jugé comme très prometteur et n’a donc pas l’intention d’inclure une option d’achat, ce que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont bien compris.

Cela n’empêche, l’OM n’est pas contre accueillir le prodige anglais, utilisé à seulement 6 reprises cette saison par Mikel Arteta, pour la seconde partie de saison. Nwaneri apporterait une solution à Roberto De Zerbi au poste de numéro dix, en plus de pouvoir doubler le poste de Mason Greenwood à droite de l’attaque olympienne.

David Ornstein précise néanmoins qu’il n’y a pour l’instant pas encore d’accord entre Arsenal et Marseille et que les deux clubs vont continuer de négocier dans les jours à venir afin de voir s’il est possible de s’entendre pour que Ethan Nwaneri termine la saison à l’OM.