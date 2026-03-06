OL : Endrick est insupportable, ses coéquipiers vont craquer

Muet face à Lens (2-2, 4-5 tab) jeudi en Coupe de France, Endrick s’est distingué pour de mauvaises raisons. Le comportement de l’attaquant lyonnais a agacé.

Endrick ferait mieux d’éviter les journaux après sa dernière prestation. Décevant contre Lens en Coupe de France jeudi, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a reçu des notes catastrophiques. Les analyses de sa performance ont d’ailleurs surpris Paulo Fonseca. L’entraîneur des Gones estime que le Brésilien est jugé de manière trop sévère. Autant dire que le Portugais ne sera pas ravi d’entendre Daniel Riolo critiquer le comportement du joueur prêté par le Real Madrid.

« Tu as l’impression que le peu de ballons qu’il a, il faut forcément qu’il "gâchette" tout, a commenté le journaliste de RMC. Tu as envie de lui dire "arrête de frapper tout le temps comme un débile". Endrick, "le coup franc, je le prends, tous les coups francs il faut que je les prenne, et je tire de n'importe où". C’est n’importe quoi ! Sans parler des moulins à vent : arrête de lever les bras comme ça dès qu’on ne te passe pas le ballon. Tes coéquipiers, ça va finir par les saouler. Il est sans arrêt en train de chouiner, c’est pénible. OK, (Endrick et le Marseillais Nwaneri) sont de jeunes joueurs mais il faut aussi qu’ils apprennent certaines choses, qu’on leur mette du plomb dans la tête. »

« Endrick, il entre dans la catégorie de ce que je n’aime pas beaucoup, c’est les Brésiliens chouineurs. J’ai du mal avec ces jeunes capricieux, il se trouve que le Brésil en produit beaucoup. Moi il me saoule vraiment ! OK, quand il est arrivé, les buts de classe internationale, il faut être aveugle pour ne pas voir que ce gars a quelque chose dans les pieds. Mais le caractère en général, l’attitude, tout le cirque qu’il y a souvent autour de ces joueurs-là… Il ne fait que pleurer parce qu’on ne lui donne pas les ballons. Et quand il a un ballon il ne fait rien. Il n’a quasiment chopé aucun ballon, il ne fait rien, il est nulle part », a lâché Daniel Riolo.