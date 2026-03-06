Endrick ICONSPORT_360172_0145

OL : Endrick est insupportable, ses coéquipiers vont craquer

OL06 mars , 22:30
parEric Bethsy
3
Muet face à Lens (2-2, 4-5 tab) jeudi en Coupe de France, Endrick s’est distingué pour de mauvaises raisons. Le comportement de l’attaquant lyonnais a agacé.
Endrick ferait mieux d’éviter les journaux après sa dernière prestation. Décevant contre Lens en Coupe de France jeudi, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a reçu des notes catastrophiques. Les analyses de sa performance ont d’ailleurs surpris Paulo Fonseca. L’entraîneur des Gones estime que le Brésilien est jugé de manière trop sévère. Autant dire que le Portugais ne sera pas ravi d’entendre Daniel Riolo critiquer le comportement du joueur prêté par le Real Madrid.

« Tu as l’impression que le peu de ballons qu’il a, il faut forcément qu’il "gâchette" tout, a commenté le journaliste de RMC. Tu as envie de lui dire "arrête de frapper tout le temps comme un débile". Endrick, "le coup franc, je le prends, tous les coups francs il faut que je les prenne, et je tire de n'importe où". C’est n’importe quoi ! Sans parler des moulins à vent : arrête de lever les bras comme ça dès qu’on ne te passe pas le ballon. Tes coéquipiers, ça va finir par les saouler. Il est sans arrêt en train de chouiner, c’est pénible. OK, (Endrick et le Marseillais Nwaneri) sont de jeunes joueurs mais il faut aussi qu’ils apprennent certaines choses, qu’on leur mette du plomb dans la tête. »
« Endrick, il entre dans la catégorie de ce que je n’aime pas beaucoup, c’est les Brésiliens chouineurs. J’ai du mal avec ces jeunes capricieux, il se trouve que le Brésil en produit beaucoup. Moi il me saoule vraiment ! OK, quand il est arrivé, les buts de classe internationale, il faut être aveugle pour ne pas voir que ce gars a quelque chose dans les pieds. Mais le caractère en général, l’attitude, tout le cirque qu’il y a souvent autour de ces joueurs-là… Il ne fait que pleurer parce qu’on ne lui donne pas les ballons. Et quand il a un ballon il ne fait rien. Il n’a quasiment chopé aucun ballon, il ne fait rien, il est nulle part », a lâché Daniel Riolo.
3
Derniers commentaires

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Merde ... pas de d astiquage de toute petite kekete ce soir. Pas grave t as asser tiré dessus ces jours ci avec les olympiques

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Se planquer serait intelligent de sa part... donc voilà

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

gestion pour eviter les bkessures pour affronter Chelsea et paris est toujours 1 er

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Et ce soir... c'était quoi ? Un super PSG... c'est ça ? Mdr

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Comme l histoire de la culture, la tartine et la confiture.. il étale sa connerie, sa haine et sa médiocrité a longueur d articles ici.. ça fait un moment que ça se voit que c est un étron qui connaît que dalle au foot et meme au sport de maniere generale... il est complètement abruti par son autosuffisance et sa haine.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

